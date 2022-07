« C’est un grand attaquant, il peut devenir un joueur de classe mondiale »: Drogba sur Osimhen

L’ancienne gloire ivoirienne, Didier Drogba, a dressé des louanges à l’attaquant nigérian Victor Osimhen qui affole les compteurs à Naples. L’ex-capitaine des Eléphants estime que le Super Eagle peut devenir un joueur de classe mondiale.

La légende de Côte d’Ivoire et de Chelsea, Didier Drogba, pense que l’attaquant nigérian Victor Osimhen peut être le meilleur au monde puisqu’il est un grand attaquant.

L’attaquant de Naples affole les compteurs depuis quelques années, que ce soit en club ou en sélection. La saison dernière, il a marqué 14 buts pour Napoli en Serie A et fourni deux passes décisives alors que l’équipe terminait dans les places de l’UEFA Champions League. Avec le Nigéria, le joueur a inscrit un quadruplé pour la large victoire de son équipe face au Sao Tome-et-Principe (10-0) en éliminatoire de la CAN 2023.

Et pour le candidat malheureux à la présidence de la FIF (Fédération ivoirienne de football), ce n’est plus qu’une question de temps qu’Osimhen devienne le meilleur au monde. « Je l’aime beaucoup (Osimhen, NDLR), un grand attaquant », a déclaré Drogba dans une interview avec Marco Giordano. « Il peut être le meilleur du monde et quand vous avez le talent qu’il a, je pense que c’est juste une question de momentum », a ajouté l’ex-capitaine des Éléphants.

Courtisé par les géants de la Premier League

Après une saison 2021/22 spectaculaire avec Naples qui l’a vu marquer 18 buts et fournir six autres passes décisives en 32 sorties dans toutes les compétitions, Osimhen a attiré l’attention de plusieurs clubs de Premier League, dont Newcastle, Arsenal et Manchester United.

Pourtant, Osimhen semblait imperturbable face à toutes les spéculations entourant un éventuel départ estival de Naples. « Je sais qu’il y a beaucoup de gens qui m’aimeraient en Espagne ou en Angleterre, mais je ne pense pas que ce soit le bon moment pour en parler maintenant que je suis avec l’équipe nationale », avait déclaré le joueur lors de sa descente au Nigéria pour les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023.

« Je ne connais pas mon avenir, je sais que tout peut arriver, mais maintenant je veux juste partir en vacances avec ma famille, me vider la tête et recharger mes batteries. Ensuite, nous nous occuperons de tout le reste », avait-il ajouté.