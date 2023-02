« C’est un désastre d’entendre ça », Jérôme Rothen flingue Raphaël Varane

Dans son émission « Rothen s’enflamme » sur RMC ce jeudi, Jérôme Rothen a fortement critiqué la décision de Raphaël Varane de prendre sa retraite internationale à seulement 29 ans.

La nouvelle a fait l’effet d’une petite bombe ce jeudi. A 29 ans, Raphaël Varane a annoncé sa retraite internationale. “Cela fait plusieurs mois que j’y réfléchis et j’ai décidé que c’était le bon moment pour moi de prendre ma retraite internationale”, a expliqué le défenseur de Manchester United dans un post sur son compte Instagram. Après cette annonce, plusieurs acteurs du football français, notamment Didier Deschamps et Kylian Mbappé, ont rendu hommage à l’ancien joueur du Real Madrid.

Mais la décision de Raphaël Varane a irrité certains. C’est le cas de Jérôme Rothen, ancien footballeur professionnel français reconverti comme consultant, qui s’en est pris à son compatriote, dans l’émission « Rothen s’enflamme » sur RMC ce jeudi.

« Je trouve qu’à cet âge-là et quand tu joues dans un club qui te permet de rester au très haut niveau, tu as un devoir. C’est d’apporter ton talent à ton pays. Il l’a très bien fait, il a un palmarès long comme le bras avec l’équipe de France, bravo ! Il a gagné la plus belle des compétitions. On a encore vu tout son apport sur le dernier Mondial. Mais je me dis : quelle décision ! C’est un désastre d’entendre ça, de ne plus porter le maillot de la sélection à 29 ans. C’est un devoir de représenter son pays quand tu as 29 ans et que ton club te permet de rester au haut niveau. Il ne peut pas faire ça !”, a-t-il d’abord lâché, relayé par RMC Sports, avant de poursuivre.

“Je ne comprends pas les joueurs qui disent qu’ils arrêtent, alors que l’équipe de France leur a permis d’avoir de beaux contrats en club. Raphaël, n’oublie pas que tu as beaucoup apporté mais là tu fais une connerie ! La concurrence ? Il a mis les joueurs dans sa poche. Il a une importance folle dans ce groupe”. Pour Jérôme Rothen, cette décision de Varane jette le doute sur l’ambiance au sein de l’équipe de France. “Je mets juste un bémol : s’il arrête à 29 ans c’est que l’ambiance ne doit pas être si bonne que ça en équipe de France. Quel joueur en équipe de France s’est arrêté à 29 ans ?« , a-t-il ajouté.

Pour rappel, Raphaël Varane a joué pour la première fois en équipe de France le 22 mars 2013 lors du match de qualification pour le Mondial 2014 contre la Géorgie. Il a passé près de dix ans en sélection et a totalisé 93 sélections. Son plus grand accomplissement avec l’équipe de France est la victoire de la Coupe du Monde 2018, remportée en finale contre la Croatie.