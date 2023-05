« C’est tout le Bénin qui est éploré », la FCBE déplorant le drame de Kérou

- Publicité-

Le drame survenu en début de semaine à Kérou continue de susciter de l’indignation au sein de la classe politique. A la suite du parti Les Démocrates, la force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) a déploré l’acte barbare.

« La Force cauris pour un Bénin émergent (Fcbe) a appris avec consternation l’effroyable tuerie et l’enlèvement de certains de nos compatriotes dans la nuit du 1er au 02 mai 2023 par des individus sans foi ni loi à Kaoubagou dans la commune de Kérou, département de l’Atacora. Selon les premières informations, plusieurs de nos concitoyens auraient été égorgés et d’autres enlevés par des assaillants« , a écrit le parti de Paul Hounkpè dans un message à la Nation.

En ces moments de vives douleurs, lit-on dans le message, le parti Fcbe présente ses sincères condoléances aux familles des victimes en particulier et à toute la population béninoise en général. Pour Paul Hounkpè rt ses camarades, c’est tout le Bénin qui est éploré, et il devient impératif de renforcer notre dispositif sécuritaire notamment au niveau de la zone frontalière avec le Burkina, et de prendre toutes les mesures d’anticipation pour que ces assassins ne se réfugient dans le Parc W.

Le parti invite par ailleurs le gouvernement à prendre toutes dispositions immédiates pour retrouver les compatriotes Béninois enlevés, et pour éviter que de telle barbarie ne se reproduise plus jamais dans le pays.

« La Fcbe invite les populations béninoises au patriotisme et à une franche collaboration avec les Forces de défense et de sécurité en dénonçant la présence de tout individu suspect dans leurs localités » précise l’adresse du parti FCBE.

Par ailleurs, la Fcbe saisit cette même occasion pour dire toutes ses compassions aux éléments des forces armées béninoises blessés dans l’incendie survenu à l’École nationale des officiers de Toffo le 1er mai 2023 et à leurs familles respectives. Le parti leur souhaite prompt rétablissement et demande au gouvernement de Patrice Talon de ne pas lésiner sur les moyens pour les assister dignement afin qu’ils recouvrent rapidement leur santé.

