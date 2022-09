« C’est terminé… je me suis trompée », Eunice Zunon officialise sa séparation avec Ténor

Lors d’une sortie médiatique ce dimanche 4 septembre 2022, l’humoriste ivoirienne Eunice Zunon a annoncé sa séparation avec son ex compagnon, le rappeur camerounais Ténor avec qui, elle est en couple depuis bientôt deux ans.

C’est fini entre Eunice Zunon et Ténor. L’humoriste ivoirienne a confirmé leur séparation ce dimanche alors qu’elle disait sa part de vérité sur leur bagarre dont la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. « Ce que vous devez retenir, deux personnes se sont aimées, ou si vous voulez, une personne a trop aimé une personne et aujourd’hui, c’est terminé. On a décidé de passer à autre chose, en tout cas, moi, je suis passée à autre chose. J’ai horreur de l’ingratitude », a lâché Eunice Zunon à près de 50 000 abonnés présents sur le live.

« Aujourd’hui, je vous annonce que j’ai tourné la page définitivement. Et je vous le dis, sans haine. J’ai tourné la page sans haine, j’ai lavé ma main, j’ai appris la leçon. Et je pense que je grandis. J’ai 25 ans (…) », a-t-elle précisé. Et pour prouver sa bonne fois, Bébé bouche pointue présente ses sincères excuses a tous ceux qui ont été choqués par la vidéo à polémique.

« Encore, une fois, je vous présente mes excuses, je suis désolée. Même si je suis humaine , je me suis trompée. (…) Je reste votre bébé bouche pointue, je reste cette fofolle qui ne fait que se mêler de la vie des gens, je reste moi sans aucune égratignure », a déclaré la désormais ex compagne de Ténor.