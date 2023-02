« C’est quel rap ça »? Togbè Yeton totalement déçu par ce nouveau freestyle de Bobo Wê (vidéo)

Très actif sur les réseaux sociaux, l’artiste Cagoulé béninois Togbè Yeton vient de s’en prendre à son collègue rappeur Bobo Wê, suite à la sortie de son nouveau freestyle sur le morceau, « Société est Suspecte » de Suspect 95.

Le nouveau son « Société suspecte » de Suspect 95 en collaboration avec Youssoupha a suscité un vif intérêt parmi la scène rap béninoise. Ce titre a rapidement été adopté comme une véritable référence par les amateurs de rap et a déclenché un véritable challenge entre les rappeurs du pays.

Dans le lot, le rappeur Bobo Wê n’est pas resté en marge de ce challenge. En effet, le créateur du concept « Edjooor » a dévoilé ce dimanche sur sa page Facebook son freestyle. Une vidéo qui a fait réagir plusieurs personnes, dont l’artiste Togbè Yeton.

Contrairement aux admirateurs du rap qui ne cessent de jeter des fleurs au rappeur béninois pour sa performance, Togbè Yeton n’a pas du tout apprécié cette façon de rapper de son collègue. Très déçu, le protégé de Meko Prod est monté au créneau pour lui faire part de ses reproches.

« Bobo Wê c’est quel rap ça ? Rien que du Français, je n’ai pas apprécié. Prend soin de ta langue fon et il parait même que que c’est un beat que tu as volé à X-time. Fais la commande de ton propre beat. Tu as quand même fait un concert l’année passée, donc tu as de l’argent petit-frère« , a -t-il écrit sur sa page Facebook.

De son côté, le rappeur béninois Bobo Wê a très vite répondu en commentaire pour expliquer le challenge à son collègue. » Non Togbè, c’est un beat du rappeur ivoirien Suspect 95 et il a demandé à tous les rappeurs de proposer quelque chose pour nous amuser », a-t-il répliqué.

Faut-il le rappeler, depuis sa sortie, « Société suspecte » a été reprise par de nombreux artistes locaux qui rivalisent d’ingéniosité pour produire les meilleures versions du morceau. Le défi consiste à reprendre les paroles originales de Suspect 95 et Youssoupha tout en apportant une touche personnelle à la composition. Les internautes sont ravis de découvrir les nombreuses versions du titre qui fleurissent sur les réseaux sociaux.