‘C’est ma plus grande source d’inspiration », Erling Haaland s’incline devant CR7

-Publicité-

La machine à but de Manchester City, Erling Haaland, a encensé la superstar Portugaise, Cristiano Ronaldo, qu’il dit être sa plus grande source d’inspiration, alors que l’attaquant d’Al Nassr continue d’empiler les records, à 38 ans.

Grand artisan du triplé historique de Manchester City (Championnat-Coupe-Ligue des champions) la saison passée, Erling Haaland a tout écrasé sur son passage. Meilleur buteur de Premier League et meilleur scoreur en C1 lors du précédent exercice, le cyborg norvégien est également bien parti pour finir meilleur canonnier de l’année civile 2023.

Du même Pays:

Et cette saison, l’ancien de Borussia Dortmund a déjà lancé sa machine infernale, avec 17 buts et 4 passes décisives en 18 matches toutes compétitions confondues. Des stats ahurissants pour un joueur de 23 ans, vainqueur du trophée Gerd Muller et arrivé 2è au classement du Ballon d’Or 2023, un Graal remporté par Lionel Messi, la 8è fois de carrière.

Au micro de tv2 sport, Erling Haaland s’est prononcé sur sa trajectoire exponentielle. Et le natif de Leeds en Angleterre a avoué avoir été inspiré par un certain Cristiano Ronaldo, le meilleur buteur de l’histoire du football.

«J’ai regardé Cristiano Ronaldo sur YouTube ? Oui, c’est la plus grande source d’inspiration pour moi, surtout dans la surface de réparation. La façon dont il a développé son jeu, en jouant comme ailier à Manchester United et au Real Madrid dans ses premières années, puis en devenant attaquant, c’est incroyable qu’il ait fait ça», a notamment avoué le Norvégien.

- Publicité-

Tel un vin qui se bonifie chaque été, CR7 continue lui d’entasser les records. Buteur jeudi soir, lors de la victoire du Portugal face à Liechtenstein (2-0) en éliminatoire de l’Euro 2024, le quintuple Ballon d’Or est devenu le premier joueur de l’histoire à inscrire 10 buts en sélection, à 38 ans.