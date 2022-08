« C’est le genre d’homme qui peut épouser ma fille », Conte sous le charme d’Heung-min Son

L’entraineur de Tottenham, Antonio Conte, a déclaré que son attaquant, Heung-min Son, était le genre d’homme qu’il pouvait autoriser à épouser sa fille.

Peu inspiré, Heung-min Son a été remplacé avant la fin de la rencontre lors de la victoire de Tottenham face à Nottingham Forest (2-0) dimanche. Un choix technique de son entraineur qui n’a pas plus à l’attaquant Sud-Coréen qui est sorti du terrain, furieux comme l’a bien enregistré les caméras du City Ground.

L’ailier des Spurs n’a pas été à son meilleur en ce début de saison et est l’ombre du joueur qui a remporté le Soulier d’or de la Premier League la saison dernière. Mais Conte n’a aucun doute sur le talent ou la personnalité du Sud-Coréen.

En conférence de presse ce mardi avant le déplacement à West Ham (mercredi) dans le cadre de la 5è journée de Premier League, le technicien italien a évoqué l’état de forme de son attaquant qui traverse une mauvaise passe.

« Je comprends que Sonny est un joueur vraiment sensé« , a déclaré Conte aux journalistes. « Il est vraiment sensé et un homme de haut niveau, un très bon gars. Si je dois donner un exemple, si je dois trouver un mari pour ma fille, j’aimerais que ce soit une personne comme lui« .

« En ce moment, il souffre peut-être beaucoup de ne pas marquer… Nous lui faisons confiance, ainsi qu’à ses coéquipiers. Pour moi, Sonny sera toujours un écrou dans mon équipe, dans mon ambition de football », a ajouté Conte.

Après quatre journées de championnat, Heung-min Son est toujours à zéro but au compteur, alors que son équipe réalise un début de saison presque parfait avec trois victoires et un nul en quatre sorties. Le Sud-coréen a marqué 23 buts la saison dernière pour devenir le premier champion asiatique de l’histoire de la Premier League. C’est sa deuxième plus longue série sans but depuis son arrivée à Tottenham.