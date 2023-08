« C’est la guerre des morts », ce prêtre Vodoun togolais invoque les ancêtres à combattre pour le Niger

Alors que « l’intervention militaire se précise », peu avant la fin de l’ ultimatum donné par la CEDEAO aux putschistes, le Prêtre Vodou togolais, Togbui Zewouto a tenu à apporter son aide au peuple nigérien.

Plusieurs mois après avoir été arrêté pour blasphème envers le christianisme suite à sa diffusion en direct sur les réseaux sociaux où il brûlait une bible, le prêtre vodou controversé Togbui Zewouto est de nouveau au centre de l’attention. Dans une vidéo récemment diffusée sur ses plateformes sociales, Zewouto, fervent adepte des pratiques vodoun, révèle son engagement dans la lutte et la victoire du peuple nigérien face à l’influence occidentale, avec un regard particulièrement critique envers la France.

En effet, Togbui Zewouto s’est filmé en pleine séance vodou, invoquant les esprits ancestraux pour adresser la situation sociopolitique précaire au Niger. À la suite du récent coup d’État renversant Mohamed Bazoum, le prêtre vodou prend position en faveur de la nation africaine, proclamant haut et fort : « Je me suis levé pour le Niger. » Il évoque la guerre des morts, appelant les héros défunts de l’histoire africaine à unir leurs forces avec les vivants dans la quête d’indépendance et de souveraineté.

Dans sa vidéo devenue virale, Togbui Zewouto souligne le caractère vital de la solidarité africaine. Pour lui, la destinée du Niger résonne comme un appel à l’ensemble du continent, où chaque pays est lié par des liens profonds et partage la responsabilité de soutenir ceux qui luttent pour leur liberté. Loin d’une simple manifestation spirituelle, son acte vise à rappeler que l’union des esprits et des efforts peut transcender les frontières pour forger une Afrique unie et résiliente.

Pour rappel, la vidéo de Togbui Zewouto intervient à un moment critique pour le Niger. L’ultimatum adressé au général Tiani, exigeant la libération et la restauration de Mohamed Bazoum à la tête du pays, est désormais échu. Les événements s’accélèrent, avec la fermeture de l’espace aérien annoncée par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), faisant face à une menace d’intervention extérieure imminente.