« C’est la 1ère fois que je vois une oreille aussi chute », Adinon Le Nerveux impressionné par Axel Merryl

Dans une publication sur sa page Facebook, Adinon le nerveur s’est exprimé sur les oreilles d’Axel Merryl en faisant un témoignage sur la beauté de la différence.

L’ancien rappeur béninois Adinon le nerveur a partagé ses réflexions sur le physique de l’humoriste et artiste chanteur béninois Axel Merryl notamment ses oreilles. Dans sa déclaration poignante, Adinon le nerveur a évoqué l’aspect unique de l’apparence des oreilles d’Axel, mettant en lumière la beauté de la différence.

« Dieu sera toujours Dieu ! Il est insondable.. il fait ce qu’il veut comme il veut et quand il veut.. C’est la première fois que je vois une oreille aussi chute que celle de notre super star Axel.. Je suis gravement impressionné Ananbi, » partage Adinon le nerveur, exprimant son admiration pour la singularité de l’artiste.

Adinon le nerveur a partagé également une part de son propre vécu, révélant avoir été confronté à des moqueries dans sa jeunesse en raison de la taille de ses oreilles. « Moi quand j’étais gamin, mes oreilles étaient tellement larges et mes camarades de classe s’en moquaient et m’insultaient de Oto-Gbadja-gbadja-di-LéyaGbor (que j’ai les oreilles larges comme un mouton de tabaski) et cela me complexait grave, » partage-t-il. Il souligne cependant qu’avec le temps, sa confiance a grandi et que la perception de son apparence a évolué.

En contemplant la transformation personnelle qu’il a vécue, Adinon le nerveux offre une perspective profonde sur la nature changeante des normes de beauté et de la façon dont chacun embrasse sa propre individualité. « Et moi qui me plaignais de mes grandes oreilles, voilà petites zoreilles… On dirait oreille de Coq… mais c’est beau quand même, ça lui va bien… Eeh Die, » conclut-il, illustrant sa propre expérience de réconciliation avec ses traits distinctifs.

Cette déclaration sincère de la part d’Adinon le nerveur résonne comme un appel à célébrer la diversité et à embrasser la singularité de chacun. Son témoignage met en lumière la force de l’estime de soi et inspire à remettre en question les normes traditionnelles de beauté, favorisant ainsi une culture de tolérance et de respect mutuel.