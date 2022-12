« C’est difficile »: En larmes, Kim Kardashian se confie sur la garde partagée des enfants avec Kanye West

Kim Kardashian s’est exprimée pour la première fois depuis l’officialisation de son divorce très médiatisé avec le rappeur Kanye West. Dans une récente interview, la femme d’affaires s’est confiée sans filtres sur sa relation avec le père de ses enfants.

Dans une interview enregistrée avec Angie Martinez sur son podcast « IRL » et diffusé le lundi 26 décembre, La star de la télé-réalité américaine Kim Kardashian a décrit comment elle fait de son mieux pour partager la garde de ses quatre jeunes enfants avec son ex-mari.

« La coparentalité est difficile. C’est vraiment dur« , a déclaré la femme d’affaires avant de faire référence aux errements de son ex-mari Kanye West qui a régulièrement fait la une des médias ces derniers temps. Dans la foulée, kim a évoqué comment elle tente de faire bonne figure devant ses enfants, quoi qu’elle ressente. « Lorsque je les conduis à l’école, et qu’ils veulent écouter la musique de leur père, peu importe ce que je traverse, ou ce qui se passe dans le monde, je dois garder le sourire et chanter avec les enfants, et faire comme si de rien n’était. Une fois que je les ai déposés, je peux pleurer un bon coup« , confie-t-elle.

La jeune de 42 ans a également déclaré qu’elle est convaincue que ses enfants ne sont pas informés des récentes bourdes de leur père sur les réseaux sociaux parce qu’elle contrôle leur accès à la télévision de peur qu’ils ne tombent sur des contenus ayant rapport à leur passé. « Mes enfants ne savent rien. « A l’école, certains de mes meilleurs amis sont les enseignants, donc je sais ce qui s’y passe pendant les récréations, pendant le déjeuner. On me rapporte ce qui s’y dit. Aucun des enfants n’a jamais rien dit à mes enfants. »

Elle a ensuite ajouté qu’un jour, les enfants la remercieront de n’avoir puni leur père quand elle en avait l’opportunité. « Ils me remercieront et je répondrai en privé à tout ce qu’ils voudront savoir. Ce n’est plus à moi de me lancer« , a-t-elle ajouté.

Kardashian a fait référence à une déclaration qu’elle a faite en octobre, condamnant les discours à polémique du père de ses enfants. « Je me tiens aux côtés de la communauté juive et j’appelle à la fin immédiate de la terrible violence et de la rhétorique haineuse à leur égard », a -t-elle déclaré.

Faut-il le rappeler, en septembre dernier, Ye s’est publiquement excusé auprès de son ex femme dans une interview accordée à « Good Morning America » . « C’est la mère de mes enfants, et je m’excuse pour tout stress que j’ai causé, même dans ma frustration parce que Dieu m’appelle à être plus fort« , a déclaré Ye à l’époque.