C’est confirmé, la Sexion d’Assaut ne sortira plus jamais d’album !

Dans une interview accordée à RTL ce vendredi 7 octobre, Gims a indiqué que l’album de la Sexion d’Assaut ne sortira finalement jamais.

Dix ans après la sortie de son dernier album, la Sexion d’Assaut ne dévoilera pas de nouvel opus. L’annonce est venue de Gims, interrogé sur le retour du groupe par RTL. La sortie d’un disque était pourtant attendue cette année. » L’album n’arrivera pas. On est parti sur un succès, qui était l’apogée (…) Cette tournée nous a permis de voir que c’était mieux de s’arrêter là », a confié le chanteur.

L’ex-leader de la Sexion d’Assaut a assuré que plusieurs morceaux avaient été enregistrés. Des désaccords entre les différents membres sur le choix des chansons sont notamment à l’origine de cette annulation. Gims a aussi pointé une certaine « crainte d’écorner la légende ». Le groupe de rap français s’était retrouvé, cette année, à l’occasion d’une tournée événement à travers l’Hexagone pour plusieurs dates. « C’était émouvant », a-t-il qualifié au sujet de ces retrouvailles.

« J’étais prêt à le faire. J’étais prêt à le sortir », a concédé Gims, avant de finalement se rétracter. « Les autres (membres du groupe) voulaient le sortir. On a gueulé, on a crié parce qu’on est une bande d’amis. Au final, on a décidé de ne pas le sortir », a révélé le chanteur dont le nouvel album sortira le 2 décembre prochain.