«C’est à moi que tu veux t’en prendre», Kimi Makosso à  Lolo Beauté

Le torchon brûle actuellement entre Lolo Beauté et sa nièce Kim Makosso. Les deux l’ont fait savoir à travers une sortie médiatique sur la toile.

Depuis quelques jours, Louise Makosso, connue plus sous le pseudonyme Lolo Beauté, n’est plus en odeur de sainteté avec Kimberly Makosso, alias Kimi, la fille de son frère Camille Makosso. En effet, dans une vidéo sur le réseau social Tik Tok, Kimi s’est montrée dure envers sa tante Lolo Beauté.

Après avoir révélé des malentendus qui existaient au sein de la famille, Kimi a invité Lolo Beauté à lui coller la paix. «Tata Lolo Beauté laisse-moi tranquille, on t’a vu ici, tu n’as jamais aimé ma maman, tu lui as rendu la vie difficile, comme elle est partie aujourd’hui c’est à moi que tu veux t’en prendre, mais je suis ton terminus », a clamé haut et fort Kimi.

Cette révélation de la fille du général Camille Makosso, n’a pas fait l’unanimité sur la toile. Pour d’aucuns, Kimi ne doit pas tenir ces genres de propos à l’endroit de sa tante. Et pour d’autres, elle doit présenter ses excuses à cette dernière.

Pour rappel, la famille Makosso est bien connue sur la toile, à cause des sorties controversées du général Camille Makosso, mais aussi celle de sa petite sœur, Lolo Beauté.