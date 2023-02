« Cesser de fouiller dans les téléphones » de vos conjoints, le président zambien Hakainde Hichilema

Le président zambien exhorte ses compatriotes à « cesser de fouiller dans les téléphones » de leurs conjoints. Selon Hakainde Hichilema cet acte est le principal cause du taux de divorce élevé.

Selon les archives, la Zambie a signalé 22 543 cas de divorce l’année précédente pour cause de violation des droits conjugaux, d’adultère, de violence sexiste, d’insultes et de cruauté. Cela correspond à 60 divorces survenant en moyenne chaque jour. Le mariage le plus court pour demander le divorce dans le pays a duré 30 jours, tandis que le plus ancien a duré 65 ans.

Selon les chiffres des tribunaux municipaux, le mariage le plus court en 2020 a duré 17 jours, et le mariage le plus long a duré 67 ans. Le nombre énorme de divorces l’année dernière démontre que le vœu sacré de « jusqu’à ce que la mort nous sépare » n’a pas été respecté.

M. Hichilema a fait écho à cette déclaration lorsqu’il a reçu la monarchie locale. Il a déclaré : « On se marie par amour ; on ne le fait pas pour se vérifier ou s’accuser mutuellement ». « La liberté implique le devoir de la garder sous contrôle et de s’abstenir d’interférer avec les droits des autres. » « Soyez indulgent et compatissant. » Il a ajouté

