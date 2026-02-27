Benin Web TV
LIVE

César 2026: l’Attachement de Carine Tardieu élu meilleur film, Léa Drucker meilleure actrice, Laurent Lafitte meilleur acteur

Jeudi 26 février 2026, la cérémonie des César a sacré « L’Attachement » comme meilleur film. Porté par la réalisatrice Carine Tardieu, le long-métrage raconte la rencontre particulière d’une femme avec les enfants du voisin, veuf, et a convaincu le jury par sa sensibilité.

Ousmane Traoré SambaVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Cinéma
110vues
César 2026: l’Attachement de Carine Tardieu élu meilleur film, Léa Drucker meilleure actrice, Laurent Lafitte meilleur acteur
Publicité
1 min de lecture
Google News
Sommaire

Jeudi 26 février 2026, la cérémonie des César a sacré « L’Attachement » comme meilleur film. Porté par la réalisatrice Carine Tardieu, le long-métrage raconte la rencontre particulière d’une femme avec les enfants du voisin, veuf, et a convaincu le jury par sa sensibilité.

En montant sur scène pour récupérer la statuette, Carine Tardieu, âgée de 52 ans, a expliqué que son œuvre s’intéresse avant tout aux liens qui unissent les individus et aux fractures que la société d’aujourd’hui tend à creuser entre eux.

La victoire de « L’Attachement » marque une étape importante pour la réalisatrice et pour l’équipe du film, saluée pour son ton humain et sa capacité à traiter de thèmes contemporains sans emphase.

Publicité

La soirée a également distingué plusieurs performances d’acteurs qui ont marqué l’année cinématographique.

Palmarès des principaux lauréats

Léa Drucker a été honorée du César de la meilleure actrice pour son interprétation dans « Dossier 137 », rôle qui lui a valu les faveurs de l’Académie pour la justesse et la force émotionnelle de son jeu.

Le César du meilleur acteur a été attribué à Laurent Lafitte pour son interprétation dans « La femme la plus riche du monde ». Sa prestation, inspirée du photographe François‑Marie Banier, se détache dans une comédie qui revisite l’affaire Bettencourt avec un ton satirique.

Publicité

Articles liés

Aux César 2026 Alison Wheeler et Benjamin Lavernhe évoquent le dossier Epstein et un biopic de Jack LangBrigitte Bardot conspuée lors de l’hommage aux César 2026 à l’OlympiaBenjamin Lavernhe, maître de cérémonie aux César 2026, ému aux larmes devant Jim CarreyMeryl Streep pressentie pour jouer Gisèle Pelicot dans une série américaine
Merci pour votre lecture — publicité