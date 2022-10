Ces 03 signes du zodiaque connaitront un grand bonheur en Octobre 2022, selon les astrologues

Le huitième mois de l’année 2022 démarre bien pour les natifs de ces trois signes du zodiaque. Selon les astrologues le destin sera de leur côté. Voici les trois signes concernés.

Certains signes du zodiaque seront angoissés au cours de ce mois d’octobre 2022. D’autres par contre seront comblés de bienfaits. Découvrez donc les trois signes du zodiaque qui seront les plus joyeux durant ce mois d’octobre 2022 et que la chance accueillera à bras ouverts.

Gémeaux

Après une période mouvementée due à la rétrogradation de Mercure, il est temps pour vous de souffler un peu. Vous vous sentirez à nouveau vous-même ce mois-ci, les Gémeaux, car le soleil continue de traverser votre cinquième maison, celle de la passion, des rencontres et de la créativité. C’est le moment propice d’entreprendre un projet qui vous passionne tant, commencer un nouveau passe-temps dont vous rêviez depuis longtemps, assister à une exposition ou un concert avec votre bien-aimé(e). En effet, toute activité qui nourrit votre côté artistique sera parfaitement dans vos cordes ce mois-ci. Avec la Pleine Lune dans le signe du Bélier le 9 octobre, vous serez impatient de communiquer, de faire de nouvelles rencontres, de flirter et de socialiser.

Verseau

En ce début d’octobre, vous aurez envie de vous pencher sur vos valeurs et vos convictions, car le Soleil traverse votre neuvième maison. N’hésitez donc pas à inviter vos amis à se joindre à votre séance de bain sonore. Chers natifs du signe de Verseau, ce mois-ci sera également propice aux voyages et à la découverte de nouveaux horizons. Étant constamment à la recherche de nouveautés, vous serez bien servi. L’été a peut-être pris fin, mais l’aventure ne fait que commencer pour vous. Alors, préparez-vous à vivre de nouvelles expériences à couper le souffle ! La rétrogradation de Saturne en Verseau donnera lieu à un élan de motivation ainsi qu’à des rebonds positifs.

Scorpion

Chers natifs du signe d’Eau, vous êtes la star du mois d’octobre, nul besoin d’être modeste. L’année a été assez éprouvante, que ce soit pour votre esprit ou pour votre corps, et vous êtes probablement plus fatigué que vous ne pouvez l’imaginer en ce moment. Mais il est temps pour vous de respirer un grand coup et de relever la tête. Cette saison sera synonyme de concentration et de soins intérieurs et cela mérite toute votre attention. Le mouvement des planètes dans les signes d’Air Gémeaux, Balance et Verseau tout au long du mois vous permettra de surmonter plus facilement les émotions difficiles et les rancœurs que vous avez accumulées tout au long de cette année. La pleine lune en Bélier le 9 octobre vous recentre sur votre corps que vous avez peut-être négligé plus qu’il n’en faut.