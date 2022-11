« Certains ont la direction de ce parlement…nous voulons leur ravir cette place », Bio Tchané

Le parti Bloc Républicain vise le contrôle du parlement béninois pour continuer d’accompagner le pouvoir en place dans la mise en oeuvre de sa politique. C’est le défi lancé par la formation politique du ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané qui compte bien éjecté l’union progressiste qui tient actuellement le perchoir de l’assemblée nationale.

Le parti Bloc Républicain du ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané compte prendre le contrôle du perchoir de l’assemblée nationale au soir des élections législatives du 08 janvier 2023. C’est la nouvelle partagée ce samedi 19 Novembre par le premier responsable du parti lors de la cérémonie de présentation et d’investiture des candidats du parti aux élections législatives prochaines.

« Certains ont la direction de ce parlement. C’est ce que nous voulons. Nous voulons le 08 janvier 2023, leur ravir cette place« , a confié le numéro 2 du gouvernement du président Patrice Talon.

Pour atteindre cet objectif, le parti politique entend réconcilier tous ses membres. Le ministre d’Etat demande en effet à tous les militants et surtout des responsables influents qui n’ont pas été positionnés à oublier les frustrations et à mettre à la disposition du service, leur savoir-faire et leur expérience de terrain. Ces responsables ont été d’ailleurs honorés lors de la cérémonie. Ils ont été élevés au titre de candidat d’honneur du parti.

Le ministre Abdoulaye Bio Tchané a profité de la cérémonie d’investiture de ses candidats pour remercier à nouveau le président Patrice Talon pour sa gouvernance éclairée du pays. Pour lui, prendre le contrôle du parlement consiste à soutenir le chef de l’Etat à poursuivre dans cette dynamique.

Mais le parti union progressiste le renouveau n’entend pas non plus se laisser faire. Lors de sa récente tournée, la première personnalité du parti, le professeur Joseph Djogbénou a affirmé à ses militants que c’est leur parti qui partage le mieux la vision du président Patrice Talon. Il faut donc mouiller le maillon lors des législatives prochaines pour mieux asseoir la gouvernance actuelle et lui permettre de se poursuivre.