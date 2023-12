« Certains joueurs pensent plus à la CAN qu’au club », le coup de gueule de l’entraineur de Montpellier

-Publicité-

En conférence de presse après le triste match nul face à Lens (0-0) en Ligue 1 vendredi soir, l’entraineur de Montpellier n’a pas hésité à taper sur ses joueurs. Et Michel Der Zakarian estime que certains des siens ont déjà la tête à la CAN 2023 qui s’ouvre en janvier prochain.

Montpellier recevait Lens vendredi soir en ouverture de la 15è journée de Ligue 1. Un match important pour deux équipes qui réalisent un début de saison mitigé. Si les Sang et Or ont dominé la partie, les deux formations n’ont pas fait mieux au tableau d’affichage qui resté vierge au coup de sifflet final (0-0). De quoi déclencher l’ire des coachs des deux clubs, qui n’ont pas été tendre avec leurs joueurs en zone mixte.

Du même Pays:

Face aux journalistes, l’entraineur de Montpellier s’est particulièrement pris à certains de ses joueurs africains, qu’il estime se préserver pour la CAN 2023 qui se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire. «C’est compliqué parce qu’il y a des joueurs blessés. Certains pensent plus à la CAN qu’au club sauf qu’ils sont payés par le club. Il ne sont pas payés par la CAN, ni par leur pays. Il faut penser au club. Sacko ? Il est avec nous. Il est là je parle d’autres joueurs», a-t-il déclaré.

Après 15 journée du championnat, Montpellier est 13è au classement avec seulement trois victoires. Lens de son côté est 5è, à égalité de points avec Reims qui pourrait lui chiper sa place en cas de victoire ce dimanche face à Nice.