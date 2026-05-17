CEP 2026 au Bénin : les numéros de table et les centres de composition déjà disponibles

Les numeros de table des candidats au Certificat d’Études Primaires 2026 peuvent désormais être consultés en ligne ainsi que les centres de composition sur le portail officiel du ministère des Enseignements maternel et primaire. Cette mise à disposition intervient à quinze jours du début des épreuves, prévues du 1er au 4 juin sur toute l’étendue du territoire béninois et en prélude aux examens blancs nationaaux qui démarrent ce lundi 18 mai pour tous les candidats.

Le ministère des Enseignements maternel et primaire du Bénin a mis en ligne les numéros de table et les centres de composition des candidats au Certificat d’Études Primaires (CEP), session de juin 2026, sur le portail officiel emp.educmaster.bj. La consultation est accessible depuis tout appareil connecté à Internet, sans déplacement par les chefs d’établissement qui doivent en retour les communiquer aux candidats. Le ministère précise que seul ce lien officiel fait foi et met en garde contre les liens non officiels circulant sur les réseaux sociaux.

Les épreuves de la session normale du CEP se dérouleront du lundi 1er au jeudi 4 juin 2026 sur l’ensemble du territoire national, selon le calendrier interministériel publié le 1er avril 2026. Une session pour les candidats empêchés pour raisons de santé est prévue du 29 juin au 2 juillet 2026.

Le CEP ouvre une séquence nationale continue. Le Brevet d’Études du Premier Cycle (BEPC) suit du 8 au 10 juin, le Baccalauréat du 15 au 18 juin. Les sessions de remplacement sont fixées respectivement du 22 au 24 juin pour le BEPC et du 13 au 16 juillet pour le baccalauréat. Cet enchaînement contraint les établissements à une organisation resserrée sur six semaines.

Le tirage au sort des épreuves pratiques artistiques et sportives du CEP avait été organisé le 30 avril 2026 dans le département de l’Ouémé sous la présidence du ministre Salimane Karimou. La couture a été retenue comme discipline pour l’épreuve d’éducation artistique. Le directeur des Examens et Concours, Victor Adohinzin, avait confirmé à cette occasion que l’examen concernait également les candidats à besoins spécifiques.

Des mesures d’accompagnement avant les compositions

Dans une correspondance datée du 8 mai 2026, Salimane Karimou a demandé aux directeurs départementaux de maintenir le service de cantine scolaire au bénéfice des candidats pendant les jours de composition, dans les établissements qui en sont dotés. La note précise que ce dispositif ne doit entraîner « ni déplacements suspects ni perturbations dans les centres de composition ». Le programme national de cantines scolaires, en place depuis 2016, est cité par le gouvernement comme un facteur d’amélioration du taux de réussite au CEP.

Par ailleurs, une note officielle du Secrétaire général du ministère des Enseignements secondaire, technique et de la Formation professionnelle, Cyrille Ainamon, datée du 6 mai 2026, avait alerté sur un phénomène d’absentéisme : des candidats aux examens nationaux déserteraient les classes après le dépôt de leurs dossiers d’inscription. Les directeurs départementaux ont été enjoints d’exiger le maintien des candidats en cours jusqu’à la fin de l’année scolaire.

La mise en ligne des numéros de table s’inscrit dans un processus de numérisation progressive de la gestion des examens primaires engagé par le ministère. La plateforme educmaster.bj centralise les données d’inscription et de composition pour le CEP. Le nombre total de candidats inscrits pour la session 2026 n’a pas été communiqué par le ministère à la date de publication de cet article. Les premières épreuves du CEP débutent le lundi 1er juin 2026.