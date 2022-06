CEP 2022 au Bénin: les conseils de Karimou Salimane aux candidats

Les candidats à l’examen du certificat d’étude primaire (CEP) vont affronter les épreuves d’évaluation de six années d’acquisition de connaissances à partir de demain Mardi 07 Juin 2022. A quelques heures du lancement de cet examen, le ministre Karimou Salimane s’est adressé aux candidats et leur a prodigué quelques conseils sans oublier les cadres chargés de l’organisation de cet examen.

Les examens du certificat d’étude primaire (CEP) démarrent le mardi 07 Juin 2022 sur l’ensemble du territoire national. A la veille de cet exazmen qui sanctionne la fin des études primaires, le ministre de l’enseignement maternel et primaire, Karimou Salimane s’est adressé aux candidats et au personnel d’encadrement.

Dans son adresse, le ministre Karimou Salimane rappelle aux candidats qu’ils ont affaire à une évaluation de leurs connaissances comme ils en ont déjà l’habitude avec leurs enseignants. « Certes, le contexte est légèrement différent mais il n’est pas hideux. Toutes les dispositions sont prises pour que vous ne soyez pas dépaysés. N’ayez donc pas peur. Apprêtez votre matériel de travail depuis la veille et ayez l’assurance que vous n’avez pas oublié votre carte d’identité scolaire« , leur a recommandé l’autorité.

En guise de conseils, il les invite une fois dans la salle de composition, à lire attentivement et sérieusement le contexte et la consigne et commencez par la question qui leur paraît la plus abordable en prenant soin de reporter son numéro sur leur feuille de composition.

A l’endroit des parents, l’autorité leur indique que c’est le moment plus que jamais pour eux, d’assister leurs enfants, nos candidats. « Veillez à ce que rien ne leur manque durant les quatre jours que dureront les épreuves. La coïncidence des calendriers fait que l’examen du CEP se déroule chaque année pendant la saison des pluies. Tenez-en compte en prévoyant pour eux les tenues convenables« , recommande Karimou Salimane.

Le ministre rappelle à l’attention des autres acteurs impliqués dans l’organisation de cet examen (enseignant, personnel médical, agent de sécurité, représentants des collectivités territoriales…) de faire avec conscience la mission a eux dévolue. « Elle consiste essentiellement à veiller au déroulement sans faille de l’examen. La nation attend de vous l’observance stricte des règles qui régissent l’organisation et le déroulement des examens. Aucune insuffisance ne sera tolérée car c’est de l’avenir de notre pays qu’il s’agit« , précise Karimou Salimane dans son adresse.

Quelques chiffres clés du CEP 2022

Deux cent vingt-six mille six cent soixante-seize (226 676) candidats dont cent sept mille cent vingt-neuf (107 129) filles sont attendus dès ce mardi 07 Juin à l’examen du certificat du primaire (CEP). Ils composeront dans sept cent soixante- quinze (775) centre répartis sur l’étendue du territoire national.

Un effectif qui marque une tendance baissière comparativement à la session de 2021 (une baisse de 6,36%). Une baisse d’effectif qui devient récurrente et qui ne saurait s’expliquer encore moins se justifier en raison des investissements lourds que l’État et ses partenaires déploient depuis plusieurs années pour maintenir tous les enfants à l’école.

Par ailleurs au titre des candidats à cet examen, 152.498 candidats proviennent des établissements publics contre 74.178 candidats présentés par les écoles privées.

Calendrier de déroulement de l’examen du CEP

Mardi 07 Juin

– 08h30 à 09h35 : LECTURE

– 09h35 à 10h00 : Pause

– 10h00 à 11h05 : EXPRESSION ÉCRITE

– 15h05 à 16h05 : ÉDUCATION SOCIALE

– 16h15 à 17h20: ORALES (Poésie, Chant, Conte)

Mercredi 08 Juin

-08h à 09h05; MATHÉMATIQUES

-09h15 à 10h20 : DICTÉE

-10h20 à 10h35: PAUSE

-10h35 à 11h40: DESSIN ou COUTURE

-15h à 17h: ORALES (suite et fin)

Jeudi 09 et vendredi 10 Juin

-07h à 18h : EPS (2 jours)

Calendrier de déroulement des activités connexes

_Mardi 07 au Jeudi 10: Surveillance

_Lundi 13 au 17: Secrétariat Anonymat

_Lundi 21 au 25: Correction des copies

_Lundi 21 au 26: Relevés et Calcul de Notes

_Mercredi 30 Juin: Délibération/Proclamation des résultats

Vendredi 02 au 06 Juillet: Travaux finition.