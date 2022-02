Bénin: voici les dates des examens du CEP, BEPC et BAC de l’année 2022

Le calendrier national des examens, concours scolaires et universitaires et tests de recrutement est désormais disponible. Il a été défini et publié par arrêté interministériel signé par les trois ministres des différents sous-secteurs de l’enseignement. Ledit calendrier précise les dates des examens du CEP, BEPC et BAC.

Pour le compte de l’année 2022, 49 examens, concours scolaires et universitaires et tests de recrutement sont prévus. Selon le calendrier publié conjointement par le Ministre des enseignements maternel et primaire Salimane Karimou, le Ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle et la Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Eleonore Yayi Ladékan, les examens, concours et tests débutent dès le mois de mars.

L’examen du Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) ouvre le bal du lundi 14 au vendredi 18 mars 2022. Plus loin dans le calendrier, on note que la session normale du Certificat d’Etude Primaire (CEP) est prévue pour se tenir du mardi 07 au vendredi 10 juin 2022. Quant à l’examen du BEPC, il est programmé du lundi 13 au mercredi 15 juin 2022 et le Baccalauréat se tiendra du lundi 20 au jeudi 23 juin 2022. Retrouvez ci-dessous l’intégralité du calendrier.