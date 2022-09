Centrale de Zaporojie: le chef de l’AIEA appelle à des consultations « cette semaine »

Le directeur général de l’AIEA s’est dit prêt lundi, à se rendre en Ukraine et Russie cette semaine pour « poursuivre les consultations » sur la question sensible de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijia.

Le chef de l’AIEA appelle à des consultations « cette semaine » sur la centrale nucléaire de Zaporojie. « Cette guerre doit cesser. Mais avant cela, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter un accident nucléaire qui ajouterait une tragédie à la souffrance« , a déclaré Rafael Grossi. « S’il arrive quelque chose, nous ne pourrons pas blâmer une catastrophe nucléaire mais notre propre inaction », a-t-il ajouté.

Le dirigeant prône notamment la mise en place d’une zone de sécurité autour du site, avec un engagement des deux parties à « ne pas attaquer ou bombarder la centrale ». « C’est possible et il faut le faire. Je suis prêt à poursuivre les consultations dans les deux pays cette semaine afin de protéger la centrale » et de « stabiliser une situation tout simplement inacceptable », martèle-t-il.

Pour rappel, la centrale de Zaporijia, la plus grande d’Europe, est occupée par les troupes russes depuis le 4 mars. Le complexe a été visé à de nombreuses reprises par des bombardements ces derniers mois. La Russie et l’Ukraine s’accusent mutuellement d’avoir bombardé la centrale.