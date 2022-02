Centrafrique: le Premier ministre Henri-Marie Dondra démis de ses fonctions

Le Premier ministre centrafricain Henri-Marie Dondra a été démis de ses fonctions par le président Faustin Archange Touadéra. Il a été remplacé par le ministre de l’Économie Felix Moloua.

Henri-Marie Dondra n’est plus le chef du gouvernement en Centrafrique. Nommé il y a seulement 8 mois, l’ancien ministre du Plan et de l’Economie en Centrafrique a été démis de ses fonctions du Premier ministre par le chef de l’Etat. « Monsieur Félix Moloua est nommé premier ministre, chef du gouvernement », a annoncé, dans un décret, lundi 7 février, le Président centrafricain, Ange Faustin Touadéra.

« La relation entre les deux hommes (Touadéra et Dondra) n’a jamais été au beau fixe. En privé, le chef du gouvernement s’était, à plusieurs reprises, plaint de sa faible marge de manœuvre sur le fonctionnement du gouvernement (nomination des ministres et collaborateurs de cabinets, etc). Son propre directeur de cabinet, Ernest Mada, proche de Touadéra, lui a été imposé par la présidence », a expliqué le journal Africa Intelligence dans un article publié le 4 février.

Pour rappel, Henri-Marie Dondra est accusé de malversations et sa prise de distance avec le groupe Wagner n’a fait qu’empirer les choses. Le 23 juin, il avait formé son gouvernement qui compte 32 membres, dont trois ministres d’Etat, 28 ministres et un ministre délégué.