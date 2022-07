Centrafrique: le journaliste Rémy Ngono condamné à 02 ans de prison ferme

Le journaliste de RFI, Rémy Ngono, a été condamné à deux ans de prison ferme assortie d’une amende de 200 mille francs CFA pour offense à la personne du président Faustin Touadéra.

Le journaliste franco-camerounais Rémy Ngono a été condamné par la justice centrafricaine. L’animateur à RFI a écopé de deux ans de prison ferme avec une amende de 200 mille francs pour offense à la personne du président Faustin Archange Touadéra. Un mandat d’arrêt international a été également délivré contre l’homme de 54 ans.

Le document de la condamnation de Remy Ngono

Incitation à la haine et la révolte

Rémy Ngono et une certaine, Sabine Ntsama, une conseillère en ressources humaines, avaient été convoqués le 23 juin dernier par le tribunal correctionnel de Bangui pour répondre d’une plainte déposée par le président centrafricain, Faustin-Archange Touadéra contre eux. Selon la note du tribunal dont la presse locale a pu prendre contact, les deux personnes sont accusées d’avoir tenu via les réseaux sociaux, des propos qui ont porté atteinte à l’honneur et à la dignité du chef de l’Etat et ont incité la population centrafricaine à la haine et à la révolte.

« Dans une vidéo sur sa page Facebook, le journaliste Remy Ngono a révélé comment Monsieur Touadera utilise sa position pour protéger des entités criminelles internationales. Le président centrafricain y est présenté comme le parrain d’une mafia savamment orchestrée par des feemans camerounais », lit-on notamment dans le communiqué.

Journalistes panafricanistes, Rémy Ngono et Sabine Ntsama dénoncent depuis des mois, la protection attribuée par l’Etat Centrafricain à Emile Parfait Simb qui a rejoint la Russie à partir de Bangui avec un passeport centrafricain.