Centrafrique: des mercenaires et terroristes de Boko Haram signalés au nord-est du pays

La présidence de la République centrafricaine a annoncé avoir détecté la présence des mercenaires et terroristes de la secte islamiste Boko Haram au nord-est du pays.

Les autorités centrafricaine ont alerté sur l’installation des mercenaires et terroristes de Boko Haram au nord-est du pays. Selon le communiqué officiel, ce sont ces derniers jours, qu’ils ont commencé par s’installer progressivement dans la région.

« En Centrafrique, nous avons à faire à une rébellion hétéroclite composée à 98% de mercenaires sans pitié et hors la loi venus du Darfour composés de criminels de Boko Haram venus du haut du Niger et du Nigeria », a annoncé le ministre conseiller spécial à la présidence centrafricaine, Sébastien Wenezoui, dans un communiqué cité Anadolu.

Selon le communiqué de Wenezoui, ces mercenaires sont entrés « sur une distance de plus de 100 kilomètres » au nord-est de la RCA « avec armes et munitions ». Les terroristes signalés au nord-est de la RCA « se dirigent directement par la route nationale Gounda – Ndélé » et vont continuer sur la capitale Bangui « s’ils ne sont pas stoppés » par l’armée centrafricaine et ses alliés, a-t-il alerté.

La Centrafrique fait face aux attaques des groupes armés depuis plusieurs années. Mardi, « un violent combat entre les FACA et la rébellion de la Coalition des patriotes pour le changement (CPC) » a eu lieu dans le village de Sikidiri au nord-est du pays et « les ennemis ont réussi à infliger des pertes considérables dans le camp des FACA », a détaillé un autre communiqué de la présidence centrafricaine.