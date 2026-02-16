Benin Web TV
Centrafrique : à Bouar, la saison de la transhumance ravive les tensions entre agriculteurs et éleveurs

La transhumance se déroule actuellement en République centrafricaine, coïncidant avec la période sèche. Plusieurs centaines de têtes de bétail empruntent pistes et traversées de villages à la recherche de pâturages et de points d’eau.

Du côté des éleveurs, ces déplacements sont perçus comme indispensables à la survie des troupeaux. En revanche, pour un grand nombre d’agriculteurs, ils marquent le lancement d’une période d’inquiétude.

À Bouar, dans la préfecture de la Nana-Mambéré, la question suscite une forte tension. Les tensions liées à ces mouvements de bétail, anciennes et parfois meurtrières, refont surface dans la localité.

Compétition pour les ressources et réactions

La sécheresse réduit les ressources naturelles disponibles, ce qui renforce la compétition pour l’accès aux terres et aux sources d’eau. Dans l’ouest du pays, cette concurrence se traduit par une multiplication des affrontements entre agriculteurs et éleveurs.

Face à cette escalade des violences, les autorités locales et nationales mettent en œuvre diverses mesures et actions afin de tenter d’apaiser la situation et d’y remédier par tous les moyens.

