Céline Dion : tour d’horizon de son patrimoine immobilier entre Floride, Las Vegas, Paris et Canada

Le 13 mars 1995, Céline Dion publie Pour que tu m’aimes encore , le single phare de l’album D’eux , une collaboration avec le Français Jean‑Jacques Goldman qui marque un tournant dans sa carrière. Le disque, qui deviendra l’album francophone le plus vendu de l’histoire avec près de 10 millions d’exemplaires , propulse la chanteuse québécoise au rang de figure mondiale de la musique et ouvre la voie à des investissements immobiliers de grande ampleur entre la France, les États‑Unis et le Canada.

À l’origine d’une carrière jalonnée de succès commerciaux et de résidences longues durées, Céline Dion a constitué au fil des décennies un portefeuille de propriétés luxueuses : hôtels particuliers, villas littorales, manoirs et un château d’inspiration normande. Ces acquisitions reflètent à la fois ses revenus de tournée — notamment ses séries de concerts au Caesars Palace à Las Vegas — et ses choix de vie entre plusieurs pays.

Parmi ces biens, certains se distinguent par leur taille, leur emplacement et les équipements qu’ils offrent, et plusieurs ont fait l’objet de reventes spectaculaires sur le marché international.

Un patrimoine immobilier international

Dans le XVIe arrondissement de Paris, la chanteuse a possédé un hôtel particulier situé dans la très sélecte Villa Montmorency. La propriété, entourée de grilles et d’allées arborées, occupait plus de 600 m² et comprenait des prestations comparables à celles d’un palace : piscine intérieure, spa, salle de sport, salle de cinéma et cave à vin. Une terrasse offrait une vue sur la tour Eiffel et la demeure disposait d’un vaste jardin paysager. La maison a été revendue pour près de 15 millions d’euros.

Aux États‑Unis, sur la très prisée Jupiter Island en Floride, Céline Dion possédait une propriété en bord d’océan implantée sur un domaine d’environ 23 000 m². Le domaine comportait une plage privée de plus de 100 mètres, trois piscines, un parc aquatique, un simulateur de golf, un court de tennis et un théâtre privé, répartis entre plusieurs bâtiments dont une maison principale, une maison d’invités et une maison de plage. Mise en vente pendant plusieurs années, la villa a finalement été cédée en 2017 pour 38,5 millions de dollars, alors que son prix de départ avait atteint 72 millions.

À Las Vegas, la chanteuse a résidé à proximité de ses engagements artistiques au Caesars Palace. En 2017, elle acquiert un manoir au sein du très exclusif The Summit Club pour environ 9,2 millions de dollars. Conçue par l’architecte Tom Fazio, la propriété surplombait un parcours de golf et disposait d’un spa et d’une grande piscine. Après des travaux de rénovation, la maison a été vendue en 2023 pour près de 30 millions de dollars.

