Céline Dion : retour sur scène en France et dates à Paris

Céline Dion remontera sur scène en France à l’automne 2026 pour une série de concerts à la Paris La Défense Arena de Nanterre, selon les informations relayées par plusieurs médias et alimentées par une campagne de teasing dans les rues de Paris. La plus grande salle d’Europe, d’une capacité d’environ 40 000 places par soir, devrait accueillir des représentations réparties sur les mois de septembre et octobre, avec un rythme annoncé de deux concerts par semaine.

Depuis ce lundi, des affiches reprenant les titres phares de la chanteuse — de Pour que tu m’aimes encore à My Heart Will Go On en passant par The Power of Love — ont fleuri dans la capitale, suscitant réactions et spéculations. Une annonce officielle est attendue dans les prochains jours, tandis que la mise en vente des billets devrait intervenir sous peu.

Ce retour attendu intervient neuf ans après les dernières prestations de Céline Dion en France, en 2017, et après une longue période marquée par des reports et des annulations de tournées.

Le come-back de Céline Dion, attendu après des années de maladie et d’annulations

Le parcours menant à ce retour a été entravé par une maladie neurologique rare diagnostiquée chez la chanteuse : le syndrome de la personne raide (stiff-person syndrome), qui entraîne des spasmes musculaires invalidants. Céline Dion avait rendu publiques les difficultés liées à cet état dans le documentaire Je suis : Céline Dion, diffusé sur Amazon Prime en juin 2024, exposant les symptômes et leur impact sur sa vie quotidienne et artistique.

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Dans un entretien au magazine Vogue, elle avait déclaré : « Je dois apprendre à vivre avec », précisant que la maladie resterait présente en attendant des avancées médicales. Ces confidences ont été perçues comme une volonté d’assumer sa condition tout en maintenant l’ambition de faire son retour sur scène.

Les annulations et reports avaient précédé cette annonce. Initialement, six concerts à la Paris La Défense Arena inscrits au calendrier du Courage World Tour en 2020 avaient d’abord été décalés à plusieurs reprises en raison de la pandémie de Covid-19, puis en raison de ses problèmes de santé, avant d’être finalement annulés. Par ailleurs, 42 dates européennes et une participation annoncée au festival des Vieilles Charrues en 2024 avaient également été annulées, alimentant les interrogations quant à sa capacité à remonter sur scène.

Parmi les signes publics d’un possible retour, la prestation de Céline Dion le 26 juillet 2024 à l’ouverture des Jeux Olympiques de Paris, depuis le premier étage de la Tour Eiffel, retient l’attention : elle y avait interprété L’Hymne à l’amour d’Édith Piaf devant un public mondial. Sa présence aux Grammy Awards en février 2024 avait déjà été signalée comme un autre indicateur positif.

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