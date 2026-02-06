Céline Dion filmée en train de trembler et de gémir de douleur

Depuis l’annonce de son diagnostic de syndrome de la personne raide, Céline Dion aborde publiquement les conséquences de cette pathologie sur son quotidien.

Depuis l’annonce de son diagnostic de syndrome de la personne raide, Céline Dion aborde publiquement les conséquences de cette pathologie sur son quotidien.

Cette affection neurologique rare affecte le cerveau ainsi que la moelle épinière.

Elle se traduit par une forte rigidité des muscles et par des contractions spasmodiques, parfois très douloureuses et pouvant survenir sans signe précurseur.

Publicité

Visibilité médiatique et réactions

Une vidéo devenue virale ces derniers temps la montre visiblement en détresse, avec des tremblements et des gémissements laissant apparaître une douleur intense.

Des fans ont salué la force et la résilience dont elle fait preuve face à cette épreuve exposée publiquement.

La diffusion de ces images a également suscité la controverse : pour certains, il s’agit d’un moyen de sensibilisation montrant que des problèmes de santé graves peuvent toucher quiconque, indépendamment de sa notoriété ; pour d’autres, partager des moments de souffrance intime franchit une limite et devrait rester privé.