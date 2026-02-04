Céline Dion en détresse physique filmée lors de spasmes musculaires incontrôlables et douloureux

Céline Dion apparaît dans un extrait de documentaire diffusé sur Prime Video où elle est filmée en proie à des spasmes musculaires sévères et à des tremblements, une séquence qui a relancé les interrogations sur son état de santé depuis le diagnostic posé en 2022. Les images montrent la chanteuse émue et en larmes, victimes de contractions incontrôlables, et ont été largement partagées sur les réseaux sociaux, provoquant une forte émotion chez ses fans.

Icône de la chanson internationale, Céline Dion s’est faite connaître par des titres entrés dans la mémoire collective tels que My Heart Will Go On, Pour que tu m’aimes encore, All By Myself ou Je sais pas. Au fil d’une carrière marquée par de nombreux succès et plusieurs albums à portée internationale, elle a obtenu en France au moins cinq certifications au disque de diamant, la plaçant au même rang que quelques artistes français comme Ninho, Johnny Hallyday ou Jul.

En 2022, la chanteuse canadienne a été diagnostiquée du « syndrome de la personne raide » (stiff-person syndrome). Cette pathologie neurologique se caractérise, selon les spécialistes, par une raideur musculaire progressive et des spasmes douloureux qui peuvent entraver les gestes quotidiens et la mobilité. Face à la progression de ses symptômes, Céline Dion s’était temporairement éloignée de la scène et de ses activités publiques.

Le documentaire et la séquence révélatrice

Le documentaire diffusé sur Prime Video offre des images inédites des coulisses de la maladie selon les extraits rendus publics. Dans une séquence particulièrement sensible, on voit la chanteuse subir des spasmes musculaires incontrôlables, accompagnés de tremblements du visage et d’une émotion visible qui la conduit aux larmes. Ces plans, destinés à montrer la réalité de son quotidien face à la maladie, ont été repris et commentés sur les plateformes sociales.

La diffusion du documentaire a également été suivie d’informations faisant état d’une amélioration de son état de santé. Lors d’une intervention au journal télévisé, selon des éléments relayés par TF1 et Anne-Claire Coudray, la chanteuse a été décrite comme étant « en meilleure forme » après cette période d’absence. Parallèlement, Céline Dion a pris la parole pour adresser des nouvelles à ses admirateurs et célébrer des moments familiaux.

À l’occasion de Thanksgiving, elle a publié un message exprimant sa gratitude : « Pour moi, c’est une journée remplie d’amour de souvenirs et de gratitude pour ma famille, mes amis et bien sûr pour vous tous qui me soutenez depuis tant d’années. Je vous souhaite un merveilleux temps des récoltes, beaucoup de rires, de chaleur et peut-être une ou deux parts de tarte à la citrouille. Je vous embrasse fort et merci du fond du cœur ».