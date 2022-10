« Célibataire et épanouie… », Yann Bahou répond enfin aux critiques sur son statut matrimonial

Fatiguée d’être régulièrement critiquée pour son statut matrimonial, Yann Bahou est enfin sortie de son silence. Dans un message posté sur sa page Facebook, l’animatrice ivoirienne a envoyé une cinglante réplique à tous ses détracteurs.

Très adulée sur les réseaux sociaux pour son professionnalisme et sa beauté, Yann Bahou reçoit tout de même certains commentaires désobligeants de la part des internautes. Quelques jours après s’être attaqué à la taille de l’animatrice, les détracteurs ont trouvé une autre trouvaille.

En effet, la jeune femme fait ces derniers jours objet d’une vive critique à cause de son statut de célibataire. Acculée par certains internautes indélicats, Yann Bahou a finalement réagi dans un message posté sur sa page Facebook.

« Cc voici ta réponse; je suis YANN BAHOU : Célibataire et épanouie, Célibataire et bosseuse, Célibataire et objective, Célibataire et posée , Célibataire et utile, Célibataire et inspirante, Célibataire et djassante, Célibataire et craquante, Célibataire et croustillante, Célibataire et influente. En attendant qu’un homme décide de m’assumer en tant que sa chérie et/ou sa femme, j’assume la célibataire heureuse que je suis. Je ne suis la titulaire de personne mais je profite pleinement de ma vie » a écrit l’animatrice.

Mieux, la belle Yann a pris le soin d’ajouter qu’elle ne compte impressionner personne à travers sa vie. « Chacun a sa conception et sa perception de la vie. Je ne veux convaincre personne de quoi que ce soit. Je parle à des personnes bien précises, a-t-elle lancé. Vivement, on espère que cet énième coup de gueule de l’animatrice suffira pour siffler la fin de la récréation.