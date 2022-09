Célébrités en Côte d’Ivoire: Kadhy Touré ne s’exhibe pas sur la toile pour une bonne raison

En Côte d’ivoire, les célébrités, qu’ils soient homme ou femme, s’exhibent sur les réseaux sociaux. Mais l’animatrice Kadhy Touré fait l’exception. La jeune femme ne s’exhibe pas sur la toile pour une bonne raison.

L’actrice et animatrice télé Khady Touré est l’une des célébrités ivoiriennes les plus actives sur les réseaux sociaux. Mais la jeune femme ne s’hexite pas sur les médias sociaux. Et pourtant, en matière de carrière professionnelle et d’activités sociales, elle n’a rien à envier aux personnalités publiques connues pour leur exhibition.

Interrogée sur les raisons de cette discrétions, l’actrice ivoirienne, traductrice de langues anglais/français et responsable communication d’une entreprise n’a pas fait dans la dentelle. « Un proche m’a demandé pourquoi, lors de mes voyages, je n’expose pas mon train de vie sur la toile (suites, shopping, restaurants huppés…). Je lui ai répondu que je n’ai pas habitué mes distingués à ce genre de choses. Mais au-delà, je préfère les habituer au travail, à batailler dur, car en fin de compte c’est cela le plus important’’, a expliqué Kadhy Touré.

Kadhy Touré a créé en février 2019 sa fondation qui œuvre dans l’assistanat des personnes en détresse, l’intérêt général, notamment les veuves, les femmes en situation difficile, les enfants, les personnes vulnérables.