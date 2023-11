- Publicité-

Alors que la saison des fêtes de fin d’année approche à grands pas, Orabank Bénin, reconnue pour sa fiabilité et son innovation dans le secteur bancaire, et RIA, un des leaders du transfert rapide d’argent annoncent une campagne promotionnelle captivante. Sous le slogan, «Donner du sourire à vos proches», cette collaboration unique vise à célébrer la saison de générosité de manière exceptionnelle.

Pour célébrer cette période de fêtes, Orabank et RIA vous proposent une offre exceptionnelle : jusqu’au 31 janvier 2024, chaque opération de transfert rapide d’argent effectuée via RIA dans les agences Orabank ou chez ses sous-agents agréés vous donne droit à des cadeaux exclusifs.

Conçue pour une clientèle diversifiée, cette initiative représente une opportunité en or pour ceux qui désirent envoyer ou recevoir de l’argent de manière rapide et efficace.

Célébrez les fêtes de fin d’année avec RIA et Orabank et profitez de Cadeaux Exclusifs

Jusqu’au 31 janvier 2024, les clients profitant de cette offre exceptionnelle de transfert d’argent se verront remettre plus qu’une simple confirmation de transaction réussie : ils recevront également un éventail de gadgets en cadeau. Que ce soit pour un envoi ou une réception de fonds, chaque client est assuré de repartir avec un présent, comme des stylos, des mugs, des porte-clés, ou des tee-shirts, ajoutant une touche de joie à chaque transaction.

Participer est simple. Pour chaque envoi ou réception d’argent via RIA, présentez simplement votre pièce d’identité en cours de validité. Le service est instantané, fiable, sécurisé et disponible dans toutes les agences Orabank au Bénin ainsi que dans les points de vente de leurs sous-agents partenaires.

Pourquoi choisir RIA

Choisir RIA pour vos transferts rapides d’argent vous offre une expérience enrichissante et sûre, grâce à sa présence mondiale et à la rapidité de ses services. RIA est l’une des plus grandes entreprises de transfert d’argent au monde, permettant des transactions dans des centaines de pays et territoires. Cette étendue globale assure que vous pouvez envoyer ou recevoir de l’argent presque partout dans le monde, souvent en quelques minutes, ce qui est idéal pour les envois urgents.

En matière de coûts, RIA se distingue par des tarifs compétitifs et transparents. Les frais et les taux de change proposés sont organisés en paliers et sont fixés en fonction du montant de l’opération et de la destination , et ils sont clairement communiqués et affichés pour éviter toute surprise. La sécurité est également une priorité pour RIA, qui utilise des technologies de pointe pour protéger vos fonds et vos informations personnelles, garantissant ainsi une fiabilité et une tranquillité d’esprit.

La facilité d’utilisation des services de RIA est également un atout majeur. Avec des options de transfert intuitives, telles que des applications mobiles et des sites web conviviaux, envoyer de l’argent devient un processus simple et pratique. De plus, les clients bénéficient d’une multitude d’options pour envoyer et recevoir de l’argent, y compris des virements bancaires, des retraits en espèces dans les points de vente locaux, et des dépôts sur des portefeuilles mobiles dans certains pays.

A Propos de Orabank

Avec plus de 30 ans de présence au Bénin, Orabank s’est établie comme une institution de confiance, offrant une gamme de services financiers innovants et compétitifs. En tant que filiale d’Oragroup SA, actif dans 12 pays d’Afrique, Orabank Bénin se positionne comme un partenaire clé dans les services de transferts rapides d’argent.

Elle propose à sa clientèle des produits et services bancaires innovants, sur mesure, avec une tarification compétitive. La pluralité des services sur le transfert rapide fait d’elle un « hypermarché » de transferts rapides d’argent disponibles dans toutes ses agences, ses points de ventes agrées identifiables par leur enseigne et dans son guichet dédié TAMA-TAMA situé au siège de la banque à Ganhi.