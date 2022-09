Célébration du 62ème anniversaire de l’indépendance du Mali: Guillaume Soro, l’invité spécial

L’ancien président de l’Assemblée Nationale de la Côte d’Ivoire, Guillaume Soro, qui est actuellement recherché par la justice de son pays, a été invité au Mali, pour prendre part à la célébration du 62ème anniversaire de l’indépendance du pays. Mais il ne fera pas le déplacement. M. Soro se fera représenter, selon un communiqué de sa cellule de communication.

Guillaume Soro a confirmé ce mardi, avoir été invité à prendre part à la fête de l’indépendance du Mali. « M. Guillaume Kigbafori Soro a pris connaissance de l’invitation émanant des autorités traditionnelles et religieuses de la ville de Ségou, à s’y rendre en qualité d’invité spécial, à l’occasion de la célébration du 62ème anniversaire de l’indépendance de la République du Mali », confirme un communiqué de sa cellule de communication.

Mais, bien qu’il s’honore de cette invitation qui traduit l’amitié et la fraternité africaine, surtout qu’elle est émise par les sages dont la respectabilité et la notoriété sont indiscutables. Guillaume Soro explique, toutefois, qu’en raison de contraintes indépendantes de sa volonté, il ne pourra honorer personnellement cette invitation.

Cependant, pour rester dans le respect de la tradition africaine qui l’oblige, et au nom des relations d’amitié et de fraternité historiques qui unissent les deux pays frères, il se fera représenter par une délégation de haut niveau. M. Soro regrette que son pays, la Côte d’Ivoire, n’ait pas jugé nécessaire de l’inviter à participer à la fête de l’Indépendance du 07 août 2022.

Cette invitation adressée à Guillaume Soro, un serviteur politique dont la tête ne plait plus à son ancien patron, Alassane Ouattara, intervient dans un contexte de tension diplomatique entre Bamako et Abidjan. La situation des militaires ivoiriens arrêtés et détenus à Bamako intoxique les relations entre les deux pays voisins.