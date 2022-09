« Cela fait trois fois que j’échappe à un assassinat »: Miss Delon fait de troublantes révélations

Alors qu’elle est devenue discrète sur les réseaux sociaux ces derniers mois, Kouamé Linda Delon alias Miss Delon vient de donner de ses nouvelles. L’ancienne Miss Côte d’Ivoire et artiste chanteuse a révélé avoir échappé trois fois de suite à une tentative d’assassinat.

Qui en veut à la vie de Miss Delon ? C’est la question que se posent les internautes depuis la récente sortie de la chanteuse. Dans un post sur sa page Facebook, la veuve qui vit hors de la Côte d’Ivoire depuis le décès de son mari Aboudrahamane Sangaré, ancien collaborateur de Laurent Gbagbo a révélé avoir échappé à trois tentatives d’assassinat.

« Cela fait trois fois que j’échappe à un assassinat. Un prétendu Pasteur a eu à faire une révélation disant voir la gloire du Dieu vivant sur ma vie, à des personnes qui semblent être de mon milieu leur disant de tout faire pour m’ôter la vie, avant même que Dieu ne songe à accomplir sa volonté dans ma vie de peur que ces personnes perdent leur soi-disant position », a lâché la Miss Miss Yamoussoukro et Miss Côte D’Ivoire 2000.

Mieux, Miss Delon a ajouté que ces personnes qui en veulent à sa vie ont mis en place un plan afin de dissimiler toutes les preuves après avoir réussi leur coup. « Tout a été calculé à telle enseigne qu’après ce meurtre il était question de faire des montages vidéos, les publier me faisant passer pour une personne dépressive qui se serait suicidée alors que cela a été prémédité », a-t-elle poursuivi.

Heureusement, la miss affirme avoir découvert leur plan très vite, et les enquêtes seraient déjà en cours afin de mettre la main sur ses personnes mal intentionnées. « Les enquêtes suivent leur cours dans les prochains jours on aura plus de détails sur cette tentative d’assassinat », a-t-elle conclu.