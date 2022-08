« Ce serait trop facile qu’il (Ténor) se débarrasse de moi … », Eunice Zunon (vidéo)

Dans un audio devenu viral sur les réseaux sociaux, l’humoriste ivoirienne Eunice Zunon a donné les raisons de sa bagarre avec le rappeur Ténor avec qui elle était en couple. Les révélations ont été faites devant des policiers français alors qu’elle voulait porter plainte contre le rappeur camerounais pour agression physique.

Le mardi 23 août 2022, une vidéo exposant l’humoriste ivoirienne Eunice Zunon et le chanteur camerounais Ténor dans une violente bagarre a été dévoilée sur les réseaux sociaux. Alors que beaucoup reprochait à Eunice d’avoir publié cet extrait de la vidéo pour nuire à la carrière du chanteur il ressort que c’est le manager de ténor qui est auteur des publications.

Mais loin d’un buzz, les choses vont vraiment mal entre Eunice et Ténor. Mieux, après le drame, Eunice s’est rendue à un poste de police à Toulouse en France afin de porter plainte pour agression. Mais c’était sans compter sur les multiples questions des agents de sécurités qui l’ont écouté.

Les révélations d’Eunice zunon

« Il a dit que comme j’ai dit que c’était finit entre nous, ce n’est pas le fait qu’on ait couché ensemble qui va changer les choses, qu’on reste sur le même point. Donc, je lui ai fait le reproche, qu’il fallait me laisser rentrer« , a expliqué Eunice Zunon au poste de police;

Elle affirme qu’elle serait partie pour Abidjan depuis la veille si Ténor ne lui avait pas demandé de rester. « Je lui ai fait des reproches, pourquoi, tu te comporte comme ça? Je l’ai touché, et je lui ai dit, pourquoi tu me fais ça? Après ça, il a pris la voie pour sortir de la chambre. J’ai décidé de le suivre et il est revenu vers moi. Et quand il est revenu vers mois, c’est la qu’il m’a poussé au sol« , peut-on entendre dans l’audio enregistré par le manager de Ténor.

« Son manager s’est levé, il a dit Non: Ne faites pas ça, calmez vous. Et on a commencé à se taper. A un moment donné, j’ai même soulevé la bouteille de Champagne que son manager est venu prendre dans mes mains. En tout cas , à un moment donné, tout était devenu du n’importe quoi« , a reconnu Eunice Zunon.

Eunice Zunon porte plainte pour agression

« Je veux porter plainte pour agression parce que je l’ai suivi et il m’a fait tomber au sol. C’est là que tout a commencé. Je ne suis pas venue ici pour faire des histoires. Il m’a obligé à rester. Il m’a dit d’attendre, demain on allait repartir. S’il me dit de rester , je voulais qu’on reste là, parce que ce serait trop facile qu’il se débarrasse de moi« , a-t-elle justifié.

Pour rappel, Eunice Zunon et Ténor ont volé la vedette à tous les web influenceurs depuis mardi dernier à cause de la vidéo de leur violente bagarre qui a fuité. Dans cette affaire dont la scène s’est produite en France, Eunice Zunon a porté plainte aussi bien en France qu’en Côte d’Ivoire pour violence conjugale.

Dans l’une des vidéos, Eunice Zunon reproche à Ténor d’avoir été fourbe en couchant avec elle avant de mettre fin à leur relation. Selon le témoignage de Willy Mba, un proche de Ténor, le couple est séparé depuis un mois à Toulouse en France et ce n’est pas le premier cas de violence conjugale qu’enregistrent Eunice et Ténor.

.