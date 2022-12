« Ce qui se passe sur le terrain, reste sur le terrain », Messi et Lewandowski ont réglé leur compte

En zone mixte après le match Argentine-Pologne (2-0), Lionel Messi et Robert Lewandowski sont revenus sur leur brouille lors de cette rencontre. Et les deux attaquants ont tenu à éteindre la polémique.

Le stade 974 était mercredi soir le théâtre du choc entre la Pologne et l’Argentine. Un match comptant pour la troisième journée du groupe C au Mondial 2022. Si l’Albicéleste a remporté la partie (2-0), décrochant du coup sa qualification pour les huitièmes de finale, la rencontre a été explosive avec beaucoup de tensions dans l’air.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Japon - - Espagne Fifa Coupe du Monde Costa Rica - - Allemagne Fifa Coupe du Monde Corée du Sud - - Portugal Fifa Coupe du Monde Ghana - - Uruguay Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Croatie 0 0 Belgique Fifa Coupe du Monde Canada 1 2 Maroc Fifa Coupe du Monde Arabie Saoudite 1 2 Mexique Fifa Coupe du Monde Pologne 0 2 Argentine

C’est le cas notamment d’une séquence où Lionel Messi et Robert Lewandowski se sont boudés. En effet, durant la rencontre, l’attaquant du Barça a fait une faute sur le septuple Ballon d’Or. Froidement, ce dernier a ensuite ignoré le Polonais qui semblait vouloir s’excuser, sans rien dire. Un fait de jeu qui n’est pas passé inaperçu sur les réseaux sociaux.

A l’issue de la rencontre, les deux capitaines sont revenus sur cette situation et ont tenu à désamorcer la bombe. « je respecte tout le monde, sur le terrain comme en dehors et il n’y a pas de problème (…) Rien ne s’est passé, rien. Il ne parle pas espagnol … et on m’a appris que tout ce qui se passe sur le terrain reste sur le terrain et tout ce qui se passe dans un vestiaire reste à l’intérieur du vestiaire. Ça ne viendra pas de moi…un peu d’intimité je vous en prie», a expliqué Lionel Messi au micro de Marca.

De son côté, Robert Lewandowski a aussi assuré que tout était désormais rentré dans l’ordre : « c’était un duel intéressant. L’affaire Leo n’était qu’un fait curieux. Nous avons échangé quelques mots, mais rien de spécial». A noter qu’en huitième de finale, l’Argentine affrontera l’Australie, tandis que la France, battue par la Tunisie, défiera la Pologne.