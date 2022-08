« Ce qui avait manqué aux leaders, c’était l’ambition… », Patrice Talon

Le président Patrice Talon a livré les trois secrets qui ont contribué à sa réussite dans les affaires et qui l’aident aujourd’hui à réussir sa gouvernance à la tête du Bénin. C’était à l’occasion des échanges qu’il a eu ce mardi 30 Août avec le Mouvement des entreprises de France (Medef), dans le cadre de La Rencontre des Entrepreneurs de France (LaREF22).

Invité par le le Mouvement des entreprises de France (Medef), dans le cadre de La Rencontre des Entrepreneurs de France (LaREF22), le président béninois, Patrice Talon a honoré l’ensemble des entrepreneurs de France en ayant avec eux un échange franc, ouvert et convivial. Interrogé sur les secrets qui lui ont permis d’être un entrepreneur à succès et qui l’aident encore aujourd’hui à réussir sa gouvernance à la tête du Bénin, l’ex magnat de l’or blanc et président du Bénin depuis 2016 rassure qu’il n’est pas un génie et qu’il n’est point besoin d’être un génie pour réussir dans les affaires.

Selon lui, il y a seulement trois choses , trois secrets qui permettent à tous les entrepreneurs à succès de réussir dans leurs affaires. » Nul ne peut porter le titre d’entrepreneur ou de patron s’il ne possède les trois ingrédients essentiels, nécessaires et suffisants. L’ambition, le sérieux et le labeur. Ce sont ces choses-là qui caractérisent les entrepreneurs« , a confié Patrice Talon.

A croire le président de la République du Bénin, quand on dispose de ces trois ingrédients, on va dans tous les cas au succès mais quand on ne les a pas, le succès est éphémère.

« Si l’un des ces 3 éléments vous manque même si vous avez gagné au loto et que vous n’avez pas d’ambition, vous aller perdre tout ce que vous avez gagné. Si vous n’êtes pas sérieux, ça va s’en aller; si vous n’êtes pas acharné au travail, pareil« , a affirmé le président béninois Patrice Talon.

Ce sont ces 3 choses qui ont manqué aux leaders

Pour le président Patrice Talon, ce sont l’ambition, le sérieux et le travail acharné qui le caractérisent et qui lui ont permis d’être un entrepreneur à succès. « Moi je ne suis pas un génie. il n’est point nécessaire d’être un génie dans la vie pour réussir et avoir sa place », a indiqué Patrice Talon.

Ces principes qui peuvent faire le succès d’un individu sont pareils quand il s’agit d’une communauté ou d’un pays, précise le numéro 1 béninois qui lie son succès à la tête de son pays grâce à ces trois ingrédients.

Pour le président Patrice Talon, ce sont ces ingrédients qui avaient manqué au Bénin, aux leaders qui ont conduit le pays jusque-là. C’est ce qui justifie à le croire le retard connu par le pays dans son développement. « Ce qui a manqué aux leaders, c’était l’ambition, le sérieux et l’acharnement au travail ». Toute chose qu’il a pris à son compte et qui lui permet d’impulser une nouvelle dynamique de développement au Bénin.