«Ce que André Onana m’a dit avant le match», Devis Epassy après Cameroun-Serbie

Le gardien de but de l’équipe du Cameroun, Devis Epassy, a réagi au match nul face à la Serbie (3-3) ce lundi en Coupe du monde 2022. Le portier de l’Abha SC a également parlé d’André Onana, écarté pour indiscipline.

Lancé à la suite de l’absence d’André Onana, écarté pour indiscipline, Devis Epassy a disputé ce lundi son premier match dans une phase finale de Coupe du monde. Le gardien de but de l’Abha SC était dans les cages des Lions Indomptables lors du nul face à la Serbie (3-3), à l’occasion de la deuxième journée du groupe G. Et le baptême de l’air a été rude pour le joueur de 29 ans qui a encaissé trois buts, dont deux évitables.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Portugal - - Uruguay Fifa Coupe du Monde Pays-Bas - - Qatar Fifa Coupe du Monde Equateur - - Senegal Fifa Coupe du Monde Pays de Galles - - Angleterre Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Brésil 1 0 Suisse Fifa Coupe du Monde Corée du Sud 2 3 Ghana Fifa Coupe du Monde Cameroun 3 3 Serbie Fifa Coupe du Monde Espagne 1 1 Allemagne

Epassy a en effet été coupable (en partie) sur le but de Sergej Milinković-Savić en fin de première mi-temps où il a été moins réactif. Le Camerounais est également resté muet sur la réalisation de Aleksandar Mitrović en début de seconde période. Heureusement que Vincent Aboubakar était là pour sauver les meubles. L’inusable capitaine des Lions a signé un but et délivré une passe décisive à Choupo-Moting pour le 3-3 dans cette rencontre.

Interrogé en zone mixte après la rencontre, Devis Epassy a commenté cette réaction des siens qui restent en vie dans ce Mondial. Le gardien de but a par ailleurs révélé qu’il savait déjà dimanche soir qu’il serait le gardien du Cameroun contre la Serbie : « Hier [dimanche] soir, je savais déjà que je serais titulaire. Vous pouvez demander au sélectionneur (Pourquoi il a écarté André Onana, Ndlr). André m’a encouragé et m’a donné le courage. Je me sens confiant pour continuer au prochain match », a déclaré Davies Epassy.

« Devis Epassy a démontré aujourd’hui qu’il peut concurrencer André Onana », a de son côté estimé en conférence de presse son entraîneur Rigobert Song. Une sortie qui laisse penser que le gardien de but de l’Abha SC sera sans doute sur le banc camerounais lors de la troisième journée face au Brésil, alors que la situation d’André Onana n’est toujours pas décantée.