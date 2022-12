« Ce n’est pas une situation facile à gérer, il a été … », Didier Drogba défend Cristiano Ronaldo

Didier Drogba s’est exprimé sur la campagne du Portugal à la Coupe du monde 2022, éliminé en quart de finale par le Maroc. Et la légende ivoirienne a pris la défense de Cristiano Ronaldo, auteur d’un tournoi mitigé.

Malgré le quart de finale atteint par le Portugal à la Coupe du monde 2022, la compétition aura été une grosse désillusion pour Cristiano Ronaldo. En quête de ce trophée qui manque à son palmarès longue manche, le quintuple Ballon d’Or, à 37 ans, a visiblement fait une croix sur cette compétition.

Pire, l’ancien joueur de Manchester United sort de ce tournoi avec un bilan catastrophique d’un petit but (sur penalty contre le Ghana en phase de poule) en cinq rencontres avec les Lusitaniens. Et comme pour boucler la boucle dans ce naufrage, le buteur portugais a débuté les deux derniers matchs de son équipe sur le banc.

Un cuisant échec pour CR7 qui rêvait certainement d’une autre issue dans ce tournoi. Le joueur est d’ailleurs apparu en larmes après la défaite face au Maroc (0-1) en quart de finale. Une séquence relayée par toutes les télévisions du monde.

Ancien adversaire de Ronaldo en Premier League, Didier Drogba s’est exprimé sur ce que d’aucuns qualifie de la descente aux enfers du capitaine de la sélection lusitanienne. L’ex-buteur des Éléphants de la Côte d’ivoire dit comprendre la situation pénible que traverse la star portugaise ces derniers temps.

« Je suis plutôt désolé pour lui parce qu’il est malheureusement dans une spirale un peu négative… depuis la fausse couche de sa femme, ces difficultés à Manchester United… il arrive avec beaucoup de pression à la coupe du monde, les gens disent qu’il est trop vieux, est ce que le Portugal joue mieux sans lui, ça commence à parler…..« , a déclaré Drogba dans des propos relayés par Afrique Sport.

Pour l’ancien candidat à la présidence de la FIF, Ronaldo s’est laissé dominé par ses problèmes alors qu’il aurait pu les gérer autrement. Une grosse erreur qui l’a suivi durant ce tournoi avec des conséquences pas toujours dans le sens des intérêts du Portugal.

« Il n’a pas l’habitude de ce genre de confrontations de conflits et ça dans la carrière d’un joueur c’est la période la plus difficile à gérer et lorsqu’on arrive à accepter ce genre de critique et à gérer ce genre de chose on en ressort plus fort… je penses qu’il était fragile et psychologiquement c’est une période difficile pour lui, il a réagi à chaud dans certaines situations et ça là fragilisé…ça a aussi déstabilisé le groupe…« , poursuit l’ancien attaquant des Blues.

« ‘…) Tu sais le fait d’avoir un grand joueur comme lui, une star comme lui sur le banc, ça booste ces coéquipiers mais…. ils se disent quand-même c’est Cristiano Ronaldo bah eeeh… bon tu vois c’est pas vraiment une situation facile à gérer…mais aussi excuse moi de le dire ils sont tombés sur une équipe du Maroc qui était exceptionnel donc faut savoir reconnaître ça aussi », a-t-il conclu. Le principal concerné appréciera!