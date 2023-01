« Ce n’est pas bien monsieur Richard Flash », ce petit reproche de Patrice Talon au chanteur

Présent à l’édition 2022 de l’évènement Oyemi Fashion Show, le président Patrice Talon a fait un petit reproche à l’artiste béninois Richard Flash qui est arrivé avec un peu de retard. Il a été accueilli à l’entrée de la place de l’Amazone par Patrice Talon qui sermonnait les retardataires.

En décembre 2022, Patrice Talon n’a ménagé aucun effort pour donner une leçon de ponctualité à ses compatriotes béninois lors de son apparition surprise à Oyemi Fashion Show.

Ce soir du samedi 3 décembre 2022, l’activité devrait démarrer à 20 heures, heure de Cotonou et à son arrivée, l’invité d’honneur, le président Patrice Talon, a constaté que des chaises étaient vides. Il s’est alors substitué en organisateur et s’est positionné à l’entrée et rappelé à chaque retardataire l’heure qu’il faisait à sa montre.

Alors qu’il accueillait la majorité des premiers venus, Richard Flash fit son arrivée à la place de l’Amazone. Selon le promoteur de la Centrale Company, le président Patrice Talon était surpris de le voir. « Quel problème vous avez ? Quand les gens vont vous voir venir ils diront, même Richard Flash est arrivé en retard, ce n’est pas bien monsieur Richard Flash », a lancé le président Patrice Talon au zoukeur.

Richard Flash prend une résolution

Touché par ces mots, l’artiste a pris une résolution ferme. « Si vous m’invitez chez vous à 6h du matin, vous me verrez chez vous à 5h50mn », a-t-il décidé. Mieux, au nom des acteurs culturels, il a pris l’engagement de désormais respecter l’heure.

« Avec ce signal fort du chef de l’Etat, je crois qu’on va mettre ça dans les réformes culturelles, dans les réformes de tous les évènements », a -t-il souhaité.

Pour rappel, avant de répondre à l’invitation d’Oyemi Fashion Show organisé par la femme du ministre des sports, Oswald Homeky, Richard Flash était à la grande soirée de récompense de l’édition 2022 des Bénin Showbiz Arwards. Ce qui sans aucun doute, explique son retard.