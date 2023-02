CdM des Clubs: les compos officielles de Al Ahly-Real

Al Ahly et le Real Madrid s’affrontent ce mercredi soir (20h, GMT+1), à l’occasion de la deuxième demi-finale de la Coupe du monde des Clubs. Découvrez les compos officielles des deux équipes.

Après avoir éliminé Auckland City (3-0) et Seattle Sounders (1-0) lors des tours précédents, Al Ahly affronte le Real Madrid en demi-finale de la Coupe du monde des Clubs ce mercredi. Une opposition d’un autre niveau pour le club égyptien, qui croit tout de même en ses chances et compte bien surprendre le géant espagnol.

En face, du fait de leur statut de champion d’Europe en titre, les Merengue ont été exemptés des tours précédents. Largement favoris pour ce duel, les protégés de Carlo Ancelotti devront tout de même se méfier de leur adversaire, pour ne pas connaître le même sort que Flamengo éliminé hier par Al Hilal.

Pour cette rencontre, Carlo Ancelotti a aligné son traditionnel 4-3-3 avec une défense Nacho, Rüdiger, Alaba et Camavinga. Les immuables Toni Kroos, Luka Modric et Aurélien Tchouaméni sont titulaires dans l’entrejeu, tandis que Valverde, Rodrygo et Vinicius animeront l’attaque madrilène. En face, Al Ahly a reconduit son meilleur onze.

Les compos officielles

Al Ahly : El Shenawy – Hany, Metwalli, Abdelmonem, Maaloul – Afsha, Dieng, El Solia – El Shahat, Sherif, Abdelkader.

Real Madrid : Lunin – Nacho, Rüdiger, Alaba, Camavinga – Kroos, Tchouaméni, Modric – Valverde, Rodrygo, Vinicius Jr.