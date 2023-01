CdM des Clubs 2022: le tirage au sort complet, le Real Madrid fixé

La FIFA a effectué ce vendredi le tirage au sort de la Coupe du monde des clubs 2022. Le Real Madrid, qui entrera en lice en demi-finale, a notamment trois adversaires potentiels.

La Coupe du monde des clubs 2022, la 19è édition de la compétition, se déroulera du 1er au 11 février 2023 au Maroc, pour la troisième fois de son histoire. A quelques semaines du début du tournoi, la FIFA a effectué, ce vendredi en début d’après-midi à Rabat, au tirage au sort pour déterminer les différents duels qui conduiront jusqu’à la finale.

Un match est prévu au premier tour, et opposera Auckland City FC à Al-Ahly. Le vainqueur de cette rencontre affrontera Seattle Sounders FC (USA) lors du deuxième tour, tandis que le Wydad AC et Al Hilal croiseront directement les crampons à cette étape de la compétition. Les gagnants lors de ce tour se qualifieront alors pour les demi-finales, où ils affronteront Flamengo ou le Real Madrid, directement qualifié pour le dernier carré à cause de leur statut de champions respectivement de la Copa Libertadores et de la Ligue des champions.

Le tirage au sort complet

Premier tour

Al-Ahly (EGY) – Auckland City FC (NZE)

Deuxième tour

Seattle Sounders FC (USA) – Auckland City FC (NZE) ou Al-Ahly (EGY)

Wydad AC (MAR) – Al Hilal (KSA)

Demi-finales

CR Flamengo (BRA) – Wydad AC (MAR) ou Al Hilal (KSA)

Seattle Sounders FC (USA) ou Auckland City FC (NZE) ou Al-Ahly (EGY) – Real Madrid (ESP)

