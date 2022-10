CdM 2030 : candidature commune entre l’Ukraine, l’Espagne et le Portugal ?

Selon les informations du journal The Times, l’Ukraine devrait rejoindre la candidature commune de l’Espagne et du Portugal pour la Coupe du monde 2030.

L’Espagne et le Portugal avaient déjà annoncé qu’ils seraient candidats ensemble pour l’organisation de la Coupe du Monde 2030. Et les deux pays pourraient être rejoints par une troisième nation. En effet, selon les informations du journal The Times, l’Ukraine devrait se joindre aux deux pays cités plus haut. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky aurait déjà donné son accord.

Le quotidien britannique affirme même que le duo ibérique va officialiser la nouvelle lors d’une conférence de presse ce mercredi depuis le siège de l’UEFA à Nyon en Suisse. Malgré l’invasion de l’Ukraine par la Russie, et les nombreuses destructions provoquées par le conflit, le dirigeant ukrainien et les patrons du football en Espagne et au Portugal y voient une belle initiative pour l‘avenir.

Dans les faits, l’Ukraine accueillerait les matchs d’une poule complète, le reste de la compétition se disputant en Espagne et au Portugal. Mais on est encore qu’à l’étape des candidatures, et plusieurs autres nations espèrent également décrocher l’organisation du Mondial en 2030.

Outre le duo formé par l’Espagne et le Portugal, et donc bientôt rejoint par l’Ukraine, l’Arabie Saoudite s’est montrée intéressée et pourrait déposer sa candidature avec l’Egypte et la Grèce pour un tournoi programmé sur trois continents différents et disputé de nouveau en fin d’année. La possibilité de voir une candidature commune de plusieurs pays sud-américains existe également.