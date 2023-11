CDM 2026 (Q): un quadruplé de Salah lance l’Egypte, entrée réussie pour le Gabon et l’Algérie

-Publicité-

La première journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, se poursuivait ce jeudi soir, avec l’entrée en lice de l’Egypte dans le groupe A. A domicile et emmenés par un Mohamed Salah des grands soirs, les pharaons se sont largement imposés sur le score de 6-0.

L’attaquant de Liverpool a rapidement lancé les siens dans cette partie. Bien servi par Mostafa Mohamed, Salah ouvrait le score à la 17e minute de jeu. Cinq minutes plus tard, le capitaine égyptien faisait le break pour les siens sur penalty (2-0, 22e). La pause survenait sur cette différence de deux buts. Au retour des vestiaires, l’Egypte va mettre les bouchées doubles et éclatée définitivement son adversaire du jour.

Mohamed Salah, encore lui, s’offrait le triplé pour creuser l’écart (3-0, 48e). Loin de lever le pied, l’ailier de Liverpool va même inscrire un quatrième but dans le match sur une passe décisive de Ahmed fatouh (4-0, 69e). Mostafa Mohamed (73e) et Mahmoud Trezeguet (89e), vont même porter le score final à 6-0. Grâce à cette victoire indiscutable, l’Egypte prend seul la tête de sa poule, devant l’Ethiopie et la Sierra Leone qui s’étaient neutralisées (0-0), mercredi dernier.

Dans les autres matchs du soir, le Nigeria entame sa campagne qualificative timidement, avec un nul décevant à domicile dans le groupe C. Les Supers Eagles ont réagi en seconde période via Semi Ajayi (67e), après l’ouverture du score de Motlomelo Mkwanazi (56e). Dans la poule B, le Soudan et le Togo se sont neutralisés (1-1), tandis que le Gabon est venu à bout du Kenya (2-1) dans la poule F. Enfin, l’Algérie s’est tranquillement imposée contre la Somalie (3-1), pour lancer sa campagne.