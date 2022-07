CdM 2023 (F) : les USA décrochent leur billet

En battant la Jamaïque (5-0) ce jeudi dans le championnat Concacaf, les USA ont profité de la victoire d’Haïti contre le Mexique, pour décrocher leur billet pour la prochaine Coupe du Monde féminine, prévue du 20 juillet au 20 août 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Les États-Unis ont officiellement validé leur participation pour la Coupe du monde 2023 féminine, grâce à leur victoire impressionnante contre la Jamaïque (5-0), jeudi à Monterrey, couplé au succès d’Haïti sur le Mexique (3-0) dans le Championnat Concacaf.

Sophia Smith a marqué deux fois en trois minutes, puis Rose Lavelle, Kristie Mewis et Trinity Rodman ont alourdi le score en seconde période. Déjà tombeur d’Haïti pour son premier match (3-0), les États-Unis sont assurés de terminer premiers de leur groupe. En 2023, en Australie et en Nouvelle-Zélande, les Américaines viseront un troisième titre mondial consécutif après ceux de 2015 et 2019.

Pour rappel, le tournoi de qualification pour le Mondial féminin 2023 dans la zone Concacaf, se déroule avec deux groupes de quatre équipes. Les deux premiers de chaque groupe seront directement qualifiés pour la compétition qui débutera le 20 juillet 2023, tandis que les deux troisièmes seront qualifiés pour les barrages intercontinentaux. A noter que ce tournoi est aussi qualificatif pour les Jeux de Paris en 2024.