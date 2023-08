CDM 2023 (F): le Maroc éliminé après sa lourde défaite contre la France

La marche était trop haute pour le Maroc. Dernières représentantes du continent africain, les Marocaines ont été largement battues par la France (4-0) ce mardi en huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine 2023.

Après l’Afrique du Sud et le Nigeria, c’est au tour du Maroc de quitter la Coupe du monde féminine 2023. Opposées à la France ce mardi en huitièmes de finale, les Lionnes n’ont jamais existé et ont logiquement été battues sur le score de 4-0. Une lourde défaite qui met fin à un parcours plutôt réussi.

Dominatrices et très inspirées, les Françaises ouvraient rapidement la marque grâce à Kadidiatou Diani qui profitait de la mauvaise sortie de la gardienne marocaine (1-0, 15e). Un but qui libérait encore plus les Françaises et qui surtout faisait couler les Marocaines. Car, dans la foulée, Kenza Dali faisait le break pour les Bleues suite à un bon mouvement de Diani (2-0, 20e). Bien lancées, les joueuses de Hervé Renard creusaient rapidement l’écart par le biais de Eugénie Le Sommer (3-0, 24e). A la pause la différence était faite.

Au retour des vestiaires, la France dominait toujours autant son adversaire et inscrivait même un quatrième but à la 71e minute. Vicki Bècho faisait mal sur la droite et trouvait la tête d’Eugénie Le Sommer au second poteau. Cette dernière ajustait la gardienne et s’offrait un doublé (4-0, 71e).

La fin de match intervenait donc sur cette large victoire française. En quarts de finale, la France sera opposée au pays hôte, l’Australie, ce samedi. De son côté, le Maroc va rentrer au pays la tête haute, même si les joueuses marocaines auraient aimé aller aussi loin que leur homologue masculin, demi-finaliste au Qatar.

