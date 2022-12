CdM 2022: un troisième journaliste est décédé au Qatar

Selon les informations rapportées par AS, le directeur technique de la chaîne britannique ITV Sport, Roger Pearce, est décédé au Qatar alors qu’il couvrait la Coupe du monde 2022.

Après Grant Wahl et Khalid Al-Misslam, le décès d’un autre journaliste couvrant la Coupe du monde 2022 au Qatar, a été révélé. Il s’agit de Roger Pearce (65 ans), directeur technique de la chaîne britannique ITV Sport. Selon les informations rapportées par AS, il serait décédé le 21 novembre dernier, avant le match entre les États-Unis et le Pays de Galles.

Son cas était donc passé inaperçu et c’est seulement à la suite de la mort de Grant Wahl et de Khalid Al Misslam que sa mort a été révélée. « Nous avons une très triste nouvelle à vous apporter d’ici au Qatar. Notre directeur technique, Roger Pearce, qui était ici pour couvrir sa huitième Coupe du monde, est malheureusement décédé« , avait d’ailleurs déclaré le journaliste Mark Pougatch.

Malgré ces tristes nouvelles, la Coupe du monde se poursuit au Qatar. Les demi-finales de la compétition débutent ce mardi (20h, GMT+1), avec un choc entre l’Argentine et la Croatie. La deuxième affiche du dernier carré du tournoi opposera la France au Maroc mercredi. Une rencontre attendu par toute l’Afrique, qui espère voir un représentant du continent disputer, pour la toute première fois, une finale de Coupe du monde.