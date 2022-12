CdM 2022: un drame s’est produit pendant Pays-Bas-Argentine

Le journaliste américain Grant Wahl, âgé de 48 ans, est décédé en assurant la couverture du quart de finale de la Coupe du monde remporté vendredi par l’Argentine contre les Pays-Bas vendredi soir.

Au terme d’un match sous haute tension ce vendredi soir, l’Argentine a réussi à décrocher sa qualification pour les demi-finales de la Coupe du monde 2022, en écartant les Pays-Bas aux tirs au but. Si la rencontre a été spectaculaire, avec des renversements de situation, un drame s’est produit pendant qu’elle se déroulait. En effet, le journaliste américain Grant Wahl, âgé de 48 ans, a soudainement perdu la vie, alors qu’il couvrait cet événement pour la chaîne CBS Sports.

D’après la radio américaine NPR, il s’est effondré dans la tribune de presse alors que le choc entre l’Argentine et les Pays-Bas était pratiquement terminé. Du personnel médical a pratiqué les gestes de premiers secours avant de l’emporter sur une civière. Selon The Wall Street Journal, il s’agirait d’un malaise cardiaque pour le reporter américain. RMC Sport explique de son côté, que le journaliste était visiblement souffrant avant son décès. Pour rappel, Grant Wahl avait fait polémique au Qatar en portant un t-shirt arc-en-ciel lors d’un match pour apporter son soutien à la défense des droits LGBT+.

« Nous sommes profondément attristés d’apprendre le décès de Grant Wahl (…) Nous sommes en contact avec de hauts responsables qataris pour faire en sorte que les souhaits de sa famille soient exaucés aussi rapidement que possible » a tweeté le porte-parole du département d’Etat Ned Price. De son côté, la fédération américaine de football a réagi au décès du journaliste dans un communiqué. « Grant avait fait du football l’œuvre de sa vie et nous sommes dévastés que sa brillante plume et lui ne soient plus parmi nous« , a écrit la Fédération, soulignant que « toute la famille du football aux Etats-Unis (avait) le cœur brisé » par sa mort.