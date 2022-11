CdM 2022: Tunisie – France, les compos officielles sans Mbappé

Découvrez les compos officielles du duel entre la Tunisie et la France, comptant pour la troisième journée du groupe D de la Coupe du monde 2022.

La Coupe du monde 2022 se poursuit ce mercredi après-midi, avec la troisième et dernière journée du groupe D. Une rencontre qui va opposer la Tunisie à la France. Dos au mur, après leur défaite lors de leur dernière sortie contre l’Australie, les Aigles de Carthage doivent absolument s’imposer contre les champions du monde en titre et espérer un résultat favorable dans l’autre rencontre qui oppose l’Australie et le Danemark, pour passer au second. Pour tenter de créer l’exploit, les Tunisiens vont évoluer en 3-4-2-1. Wahbi Khazri est soutenu par Anis Ben Slimane et Mohamed Ali Ben Romdhane en attaque.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Tunisie - - France Fifa Coupe du Monde Australie - - Danemark Fifa Coupe du Monde Pologne - - Argentine Fifa Coupe du Monde Arabie Saoudite - - Mexique Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Iran 0 1 USA Fifa Coupe du Monde Pays de Galles 0 3 Angleterre Fifa Coupe du Monde Equateur 1 2 Senegal Fifa Coupe du Monde Pays-Bas 2 0 Qatar

En face, la France est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale et aborde cette rencontre plutôt sereinement. Les Bleus doivent toutefois éviter la défaite pour valider la première place de ce groupe. Et pour ce match, Didier Deschamps a opéré neuf changements par rapport à son denier onze. Kylian Mbappé et Antoine Griezmann sont notamment laissés sur le banc.

Les compos officielles

Tunisie : Dahmen – Ghandri, Meriah, Talbi – Kechrida, Skhiri, Laïdouni, Maâloul – Ben Slimane, Ben Romdhane – Khazri

France : Mandanda – Disasi, Varane, Konaté, Camavinga – Guendouzi, Tchouameni, Veretout, Fofana – Kolo Muani, Coman