CdM 2022: Sergio Ramos réagit à élimination de l’Espagne

Dans un message posté sur son compte Instagram ce mardi soir, Sergio Ramos s’est exprimé sur l’élimination de l’Espagne en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022.

Annoncé parmi les favoris pour la victoire finale dans cette Coupe du monde 2022, l’Espagne ne dépassera pas les huitièmes de finale de la compétition. Opposés au Maroc ce mardi soir, les protégés de Luis Enrique se sont inclinés aux tirs au but. Une grosse déception évidemment pour les joueurs de la Roja mais aussi pour ses supporters, parmi lesquels on retrouve le vétéran Sergio Ramos. Non retenu pour disputer le tournoi, le défenseur du PSG a tout de même suivi les prestations de sa sélection.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Croatie - - Brésil Fifa Coupe du Monde Pays-Bas - - Argentine Fifa Coupe du Monde Angleterre - - France Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Portugal 6 1 Suisse Fifa Coupe du Monde Maroc 0 0 Espagne Fifa Coupe du Monde Brésil 4 1 Corée du Sud Fifa Coupe du Monde Japon 1 1 Croatie

L’ancien capitaine du Real Madrid a ainsi posté un message de soutien à l’équipe espagnole après l’élimination contre les Lions de l’Atlas. « Aujourd’hui, plus que jamais, nous sommes fiers de notre drapeau, de notre pays et de nos joueurs, a écrit le taulier de 36 ans. L’Espagne ne perd pas, l’Espagne apprend. L’Espagne tombe, l’Espagne trébuche, mais se relève et continue. Nous reviendrons plus forts. Allez l’Espagne », a écrit le taulier de 36 ans sur son compte Instagram.

Désormais hors de la Coupe du monde 2022, l’Espagne va se concentrer sur ses prochains objectifs, notamment la qualification pour l’Euro 2024. Et ce sera peut-être sans le sélectionneur Luis Enrique dont l’avenir est désormais en suspens.